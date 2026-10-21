La URT y la URBA repudiaron los dichos discriminatorios contra los juveniles tucumanos

ð¨ DISCRIMINARON A LOS JUGADORES TUCUMANOS M17 EN BUENOS AIRES: LOS LLAMARON âINDOCUMENTADOSâ ð Durante el partido entre los seleccionados M17 de TucumÃ¡n y Buenos Aires en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club, hinchas bonaerenses lanzaron insultos y comentarios discriminatorios contra los jugadores tucumanos por ser del norte del paÃ­s. Entre las expresiones se escuchÃ³ el tÃ©rmino âindocumentadosâ. ð¹ Las familias tucumanas registraron todo. Al darse cuenta de que estaban siendo filmados, una mujer pidiÃ³ que borraran la grabaciÃ³n. El video ya circula y la indignaciÃ³n es total. #TendenciaDeNoticias #Tucuman #Discriminacion #Rugby #M17