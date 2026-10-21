La URT y la URBA repudiaron los dichos discriminatorios contra los juveniles tucumanos
Resumen para apurados
- La URT y la URBA repudiaron en conjunto las expresiones discriminatorias de espectadores contra juveniles de Tucumán tras un partido del torneo M17 jugado en Buenos Aires.
- El repudio surgió tras viralizarse un video donde adultos llamaban "indocumentados" a los jugadores. Dirigentes admitieron dificultades para identificar a los responsables.
- De cara a las finales del torneo que se disputarán en Tucumán en noviembre, la URT reforzará la concientización para evitar incidentes y garantizar un clima de respeto.
La polémica por los comentarios discriminatorios contra los jugadores del seleccionado M17 de Tucumán sumó un nuevo capítulo. Después de varios días de repercusiones, la Unión de Rugby de Tucumán (URT) y la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) emitieron ayer un comunicado conjunto para repudiar lo ocurrido durante el encuentro que ambos seleccionados disputaron el sábado por el Campeonato Argentino Juvenil.
El episodio ocurrió el 17 de octubre en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, donde Buenos Aires derrotó a Tucumán por 33-8. Sin embargo, el resultado deportivo quedó relegado después de que se difundiera un video en el que se escuchaban comentarios despectivos sobre los jugadores tucumanos. “Son del norte, por eso son todos medio raros” e “indocumentados” fueron algunas de las expresiones registradas, que generaron un fuerte rechazo por su contenido discriminatorio.
ð¨ DISCRIMINARON A LOS JUGADORES TUCUMANOS M17 EN BUENOS AIRES: LOS LLAMARON âINDOCUMENTADOSâ ð Durante el partido entre los seleccionados M17 de TucumÃ¡n y Buenos Aires en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club, hinchas bonaerenses lanzaron insultos y comentarios discriminatorios contra los jugadores tucumanos por ser del norte del paÃs. Entre las expresiones se escuchÃ³ el tÃ©rmino âindocumentadosâ. ð¹ Las familias tucumanas registraron todo. Al darse cuenta de que estaban siendo filmados, una mujer pidiÃ³ que borraran la grabaciÃ³n. El video ya circula y la indignaciÃ³n es total. #TendenciaDeNoticias #Tucuman #Discriminacion #Rugby #M17— tendenciadenoticias (@TendenciaDN) October 18, 2026
En el comunicado, ambas entidades manifestaron su condena a las expresiones “discriminatorias, xenófobas y descalificadoras” dirigidas hacia los juveniles tucumanos y remarcaron que esos comportamientos son ajenos a los valores del deporte. “El rugby es un punto de encuentro federal que debe unir a las provincias, y bajo ninguna circunstancia se tolerarán agresiones basadas en el origen geográfico o de cualquier otra índole”, señalaron.
La URBA también expresó su solidaridad con los jugadores, sus familias y el cuerpo técnico, mientras que ambas uniones ratificaron su compromiso de trabajar junto con la Unión Argentina de Rugby (UAR) para erradicar las manifestaciones de intolerancia y garantizar un entorno seguro para los jóvenes.
En diálogo con LG Play, Javier Budeguer, presidente de la URT, explicó que los comentarios no fueron dirigidos directamente a los jugadores y que el encuentro se desarrolló con normalidad, aunque remarcó su rechazo a las expresiones registradas.
“Yo estuve acompañando al seleccionado M17 y el partido se desarrolló con total normalidad. A los jugadores nadie les gritó nada, eso es importante recalcar”, señaló. Además, contó que ambas delegaciones compartieron el tradicional tercer tiempo en un clima de camaradería y que los dirigentes tucumanos recién tomaron conocimiento de la grabación el domingo, después de regresar a la provincia.
Respecto de las posibles sanciones, Budeguer explicó que las primeras averiguaciones apuntaban a una conversación entre adultos que se encontraban cerca de una cámara que registraba el encuentro. Sin embargo, reconoció las dificultades para identificar a las personas involucradas y determinar si correspondía aplicar alguna medida disciplinaria.
“Son dichos indignantes, aberrantes, pero no es tan fácil hasta ahora poder identificar a estas personas”, sostuvo. También señaló que los abogados estaban analizando la situación, aunque no estaba claro si existía un procedimiento reglamentario aplicable, dado que los comentarios no habían sido dirigidos directamente a los jugadores. El comunicado no anunció sanciones ni identificó a los responsables. De todos modos, desde la URT señalaron que, tras el pronunciamiento conjunto, la intención es dar por superado el episodio.
Lo ocurrido adquiere una dimensión particular porque Tucumán recibirá en noviembre la fase concentrada del Campeonato Argentino M17. Las semifinales se disputarán el 11 y las finales el 15, en Los Tarcos, con la participación de seleccionados de todo el país.
En ese contexto, Budeguer reconoció que una de las principales preocupaciones de la URT es evitar que la polémica se traslade a las tribunas cuando llegue la delegación de Buenos Aires.
“Tenemos que trabajar con el público, tanto con los papás como con el resto de los jugadores que vayan a ver ese partido, porque no queremos que pase nada. Queremos que los chicos de Buenos Aires vengan acá, nos conozcan y sepan que acá nos encanta el rugby y lo vivimos muy apasionadamente, pero con mucho respeto”, afirmó.
Con alrededor de 600 jugadores y entrada gratuita, la URT pretende que Tucumán viva una verdadera fiesta del rugby. Para ello, trabaja en la concientización de los espectadores, especialmente después de lo ocurrido en Buenos Aires. El objetivo será garantizar que la competencia se desarrolle en un clima de respeto y camaradería, sin que los agravios empañen el encuentro entre los mejores juveniles del país