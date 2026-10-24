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¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

El pronóstico semanal anticipa lloviznas, chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos, mientras las temperaturas se mantendrán relativamente estables.

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana
Foto: LA GACETA - Analía Jaramillo
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó que Tucumán registrará lluvias y tormentas intermitentes a lo largo de la semana debido al avance de un frente de inestabilidad y nubosidad constante.
  • Tras una breve tregua soleada, el fin de semana comenzó con chaparrones y marcas de 18 °C, manteniendo las precipitaciones hasta la tarde del domingo.
  • Hacia el jueves y viernes disminuirán las probabilidades de lluvia y la temperatura ascenderá hasta los 25 °C, dando paso a jornadas con mayor amplitud térmica.
Resumen generado con IA

Después de días en que el sol volvió a aparecer en el cielo e ilusionó a los tucumanos, las nubes volvieron a taparlo. Según anunció el Servicio Meteorológico Nacional, todavía restan días de precipitaciones. Aunque las probabilidades variarán a lo largo de la semana, no faltarán los días que volverán a impedir dejar la ropa secando al aire libre.

Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

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El fin de semana estará marcado por las lloviznas y chaparrones. El sábado inició con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70% que se mantendrá hasta la tarde. Por la noche, descenderá, pero continuarán los chaparrones. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C. El domingo se espera que llueva durante la madrugada, la mañana y la tarde, pero las probabilidades de precipitaciones serán nulas por la noche. La temperatura quedará entre los 12 °C y 19 °C.

Pronóstico semanal para Tucumán

La semana mantendrá una temperatura casi constante hasta el viernes, último día para el que el Servicio Meteorológico compartió un anticipo. El lunes iniciará con un cielo mayormente nublado, pero con escasas probabilidades de precipitaciones. De hecho, no se anunciaron lluvias para ese día. La temperatura irá de los 11 °C a los 23 °C con vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

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Durante la primera parte del martes, el cielo parecerá querer despejarse por horas, pero desde la tarde aparecerán nubes más cargadas que traerán las primeras tormentas aisladas de la semana. Se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 22 °C con vientos con dirección sur y sudoeste.

Hacia la mitad de la semana, el miércoles repetirá las temperaturas del día anterior. Durante el día, la probabilidad de precipitaciones volverá a descender para recuperarse en horas de la tarde y la noche. Para la segunda mitad del día se esperan chaparrones con vientos de hasta 22 kilómetros por hora, con dirección norte.

Cómo terminará la semana

El jueves y el viernes no habrá grandes variaciones respecto a la temperatura. El primer día descenderá en un grado la máxima y, el viernes, el abanico térmico se ampliará en ambos sentidos, porque la mínima bajará a 14 °C y la máxima llegará a 25 °C, el marcador más elevado de toda la semana, según el pronóstico disponible hasta este sábado 24 de octubre.

Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas en estos días e irán desde la nulidad hasta un 10%. Las nubes, sin embargo, no se ausentarán y continuarán amenazantes cubriendo el sol en ambas jornadas. Habrá vientos leves que se intensificarán apenas el jueves por la noche.

Pronóstico para los valles

El fin de semana también estará atravesado por las precipitaciones leves en los valles tucumanos, pero con temperaturas por debajo de los 0 °C. Durante la semana, la temperatura se mantendrá entre los 4 °C y los 14 °C, con un poco el miércoles. La excepción será el lunes que iniciará con una mínima de 1 °C y una máxima de 13 °C.

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Las probabilidades de precipitaciones aparecerán recién el martes por la tarde/noche y se ubicarán entre un 10% y un 40% con un pronóstico de tormentas. El miércoles por la noche volverá a llover pero se esperan chaparrones. Luego, las probabilidades de precipitaciones quedarán casi nulas.

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