¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

El fin de semana estará marcado por las lloviznas y chaparrones. El sábado inició con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70% que se mantendrá hasta la tarde. Por la noche, descenderá, pero continuarán los chaparrones. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C. El domingo se espera que llueva durante la madrugada, la mañana y la tarde, pero las probabilidades de precipitaciones serán nulas por la noche. La temperatura quedará entre los 12 °C y 19 °C.