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Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

Después de un jueves cálido, la región noroeste empezará a registrar una baja gradual de la temperatura hasta el domingo.

Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico para este fin de semana en las provincias del NOA, debido al avance de un frente inestable.
  • El fenómeno llega tras un jueves cálido y afectará a Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago, La Rioja y Tucumán con precipitaciones intensas entre viernes y sábado.
  • Hacia el domingo las condiciones tenderán a mejorar en la región, aunque se consolidará el ambiente frío con marcas mínimas de hasta 10 °C en varias provincias.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con lluvias, tormentas aisladas y un descenso de las temperaturas en gran parte del NOA. El pronóstico para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán prevé precipitaciones de distinta intensidad durante el viernes y el sábado, mientras que el domingo las condiciones tenderán a mejorar, con marcas térmicas más bajas en varias provincias.

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Pronóstico para Catamarca

El viernes mantendrá una probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40% desde la mañana hasta la tarde, que aumentará por la noche. Habrá lluvias y tormentas aisladas y la temperatura máxima llegará a 27 °C con vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas más intensas. El sábado, la mínima tocará fondo en los 16 °C y la máxima ascenderá a 22 °C. Durante todo el día las probabilidades de precipitaciones estarán entre el 40% y 70%, mayormente en forma de tormentas aisladas. El domingo el termómetro tendrá una marca incluso inferior que irá de los 12 °C a los 20 °C. Se esperan lluvias de menor intensidad.

Pronóstico para Jujuy

La mañana del viernes inició con bajas probabilidades de precipitaciones. Durante la tarde y la noche aumentarán y se esperan tormentas aisladas. La capital jujeña tendrá una de las temperaturas más elevadas del NOA porque la máxima llegará a 30 °C. Para el sábado se anunciaron chaparrones con una alta probabilidad de precipitaciones para la madrugada y media para el resto del día. La temperatura irá entre los 15 °C y los 24 °C. El domingo habrá lluvias aisladas y lloviznas y la temperatura bajará abruptamente: irá de los 10 °C a los 17 °C.

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Pronóstico para La Rioja

La temperatura irá descendiendo conforme avance el fin de semana. Las marcas del viernes estarán entre los 18 °C y 27 °C; el sábado, entre 15 °C y 23 °C; y el domingo, entre 11 °C y 20 °C. Las probabilidades de precipitaciones serán variables: este viernes se pronosticaron lloviznas y chaparrones para la mañana y la noche. El sábado, en cambio, habrá tormentas aisladas con una probabilidad entre el 40% y 70% durante la madrugada, la tarde y la noche. Habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El domingo las lluvias volverán a ser leves y aisladas.

Pronóstico para Salta

La mañana inició con bajas probabilidades de precipitaciones que aumentarán durante la tarde y aún más hacia la noche, cuando lleguen las tormentas. La temperatura máxima llegará a 26 °C y ese será el techo de todo el fin de semana. El sábado el termómetro marcará entre 17 °C y 24 °C y se anunciaron tormentas aisladas para la madrugada y probabilidades de chaparrones desde la mañana hasta la noche. El domingo disminuirán las probabilidades e intensidad de las lluvias. La temperatura continuará bajando para ubicarse en 12 °C de mínima y 17 °C de máxima.

Pronóstico para Santiago del Estero

La temperatura tendrá una oscilación leve el fin de semana en Santiago del Estero sin grandes diferencias entre el viernes y el domingo. El primer día la mínima será de 22 °C y la máxima de 24 °C. El sábado, las marcas estarán entre 16 °C y 21 °C. El domingo, por último, se registrará el indicador más bajo de estos días en 14 °C y la temperatura más elevada repetirá la del viernes. Las mayores probabilidades de precipitaciones se darán la mañana del viernes y del sábado –hasta 70%–. Habrá lluvias, tormentas y chaparrones de diferente intensidad estos dos días y cesarán el sábado por la noche. El domingo, las probabilidades serán nulas.

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Pronóstico para Tucumán

La temperatura máxima se mantendrá relativamente estable durante todo el fin de semana, con una marcada baja de la mínima el domingo. El viernes empezó con 20 °C como marcador más bajo y la máxima llegará a 24 °C. Desde la mañana habrá lluvias aisladas y las probabilidades de precipitaciones estarán entre el 40% y 70%. El sábado la probabilidad de lluvias bajará recién por la tarde, momento para el que se esperan chaparrones y una temperatura máxima de 22 °C. Finalmente, el domingo el termómetro marcará entre 12 °C y 20 °C y se registrarán las lluvias y lloviznas más débiles del fin de semana en la capital.

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