Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

Pronóstico para Santiago del Estero

La temperatura tendrá una oscilación leve el fin de semana en Santiago del Estero sin grandes diferencias entre el viernes y el domingo. El primer día la mínima será de 22 °C y la máxima de 24 °C. El sábado, las marcas estarán entre 16 °C y 21 °C. El domingo, por último, se registrará el indicador más bajo de estos días en 14 °C y la temperatura más elevada repetirá la del viernes. Las mayores probabilidades de precipitaciones se darán la mañana del viernes y del sábado –hasta 70%–. Habrá lluvias, tormentas y chaparrones de diferente intensidad estos dos días y cesarán el sábado por la noche. El domingo, las probabilidades serán nulas.