Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

Resumen para apurados
- El SMN anunció lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico para este fin de semana en las provincias del NOA, debido al avance de un frente inestable.
- El fenómeno llega tras un jueves cálido y afectará a Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago, La Rioja y Tucumán con precipitaciones intensas entre viernes y sábado.
- Hacia el domingo las condiciones tenderán a mejorar en la región, aunque se consolidará el ambiente frío con marcas mínimas de hasta 10 °C en varias provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana con lluvias, tormentas aisladas y un descenso de las temperaturas en gran parte del NOA. El pronóstico para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán prevé precipitaciones de distinta intensidad durante el viernes y el sábado, mientras que el domingo las condiciones tenderán a mejorar, con marcas térmicas más bajas en varias provincias.
Pronóstico para Catamarca
El viernes mantendrá una probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40% desde la mañana hasta la tarde, que aumentará por la noche. Habrá lluvias y tormentas aisladas y la temperatura máxima llegará a 27 °C con vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas más intensas. El sábado, la mínima tocará fondo en los 16 °C y la máxima ascenderá a 22 °C. Durante todo el día las probabilidades de precipitaciones estarán entre el 40% y 70%, mayormente en forma de tormentas aisladas. El domingo el termómetro tendrá una marca incluso inferior que irá de los 12 °C a los 20 °C. Se esperan lluvias de menor intensidad.
Pronóstico para Jujuy
La mañana del viernes inició con bajas probabilidades de precipitaciones. Durante la tarde y la noche aumentarán y se esperan tormentas aisladas. La capital jujeña tendrá una de las temperaturas más elevadas del NOA porque la máxima llegará a 30 °C. Para el sábado se anunciaron chaparrones con una alta probabilidad de precipitaciones para la madrugada y media para el resto del día. La temperatura irá entre los 15 °C y los 24 °C. El domingo habrá lluvias aisladas y lloviznas y la temperatura bajará abruptamente: irá de los 10 °C a los 17 °C.
Pronóstico para La Rioja
La temperatura irá descendiendo conforme avance el fin de semana. Las marcas del viernes estarán entre los 18 °C y 27 °C; el sábado, entre 15 °C y 23 °C; y el domingo, entre 11 °C y 20 °C. Las probabilidades de precipitaciones serán variables: este viernes se pronosticaron lloviznas y chaparrones para la mañana y la noche. El sábado, en cambio, habrá tormentas aisladas con una probabilidad entre el 40% y 70% durante la madrugada, la tarde y la noche. Habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El domingo las lluvias volverán a ser leves y aisladas.
Pronóstico para Salta
La mañana inició con bajas probabilidades de precipitaciones que aumentarán durante la tarde y aún más hacia la noche, cuando lleguen las tormentas. La temperatura máxima llegará a 26 °C y ese será el techo de todo el fin de semana. El sábado el termómetro marcará entre 17 °C y 24 °C y se anunciaron tormentas aisladas para la madrugada y probabilidades de chaparrones desde la mañana hasta la noche. El domingo disminuirán las probabilidades e intensidad de las lluvias. La temperatura continuará bajando para ubicarse en 12 °C de mínima y 17 °C de máxima.
Pronóstico para Santiago del Estero
La temperatura tendrá una oscilación leve el fin de semana en Santiago del Estero sin grandes diferencias entre el viernes y el domingo. El primer día la mínima será de 22 °C y la máxima de 24 °C. El sábado, las marcas estarán entre 16 °C y 21 °C. El domingo, por último, se registrará el indicador más bajo de estos días en 14 °C y la temperatura más elevada repetirá la del viernes. Las mayores probabilidades de precipitaciones se darán la mañana del viernes y del sábado –hasta 70%–. Habrá lluvias, tormentas y chaparrones de diferente intensidad estos dos días y cesarán el sábado por la noche. El domingo, las probabilidades serán nulas.
Pronóstico para Tucumán
La temperatura máxima se mantendrá relativamente estable durante todo el fin de semana, con una marcada baja de la mínima el domingo. El viernes empezó con 20 °C como marcador más bajo y la máxima llegará a 24 °C. Desde la mañana habrá lluvias aisladas y las probabilidades de precipitaciones estarán entre el 40% y 70%. El sábado la probabilidad de lluvias bajará recién por la tarde, momento para el que se esperan chaparrones y una temperatura máxima de 22 °C. Finalmente, el domingo el termómetro marcará entre 12 °C y 20 °C y se registrarán las lluvias y lloviznas más débiles del fin de semana en la capital.