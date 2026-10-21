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Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

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SALUDEN AL SOR QUE SE VA DIEGO ARÁOZ/LAGACETA
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció chaparrones y una máxima de 28°C para este jueves en San Miguel de Tucumán debido a condiciones de inestabilidad climática.
  • La jornada iniciará con cielo nublado y hasta 40% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, con una mínima de 17°C.
  • Hacia el fin de semana persistirá el clima templado, aunque se anticipa un marcado descenso de la temperatura para el domingo, con una máxima de 18°C.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán tendrá cambios este jueves 22 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones durante buena parte de la jornada en San Miguel de Tucumán, con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 17°C.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana. Las condiciones inestables se mantendrán por la tarde, cuando también se prevén chaparrones.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas para este jueves serán las siguientes:

Madrugada: cielo mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 19°C y una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.

Mañana: se esperan chaparrones, con una temperatura estimada en 17°C y probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Tarde: continuarán los chaparrones y se registrará la máxima prevista de 28°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Noche: el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 23°C y una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.

Qué temperaturas se esperan en Tucumán durante los próximos días

El pronóstico extendido del SMN anticipa temperaturas máximas de entre 24°C y 28°C para los próximos días en San Miguel de Tucumán.

Para el viernes 23 de octubre se espera una mínima de 18°C y una máxima de 24°C. El sábado, las marcas térmicas oscilarán entre los 15°C y los 24°C, mientras que el domingo se prevé un descenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C.

El lunes se espera una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Para el martes, en tanto, el organismo pronostica temperaturas de entre 15°C y 25°C.

Ante la posibilidad de chaparrones durante el jueves, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional para seguir la evolución de las condiciones del tiempo en Tucumán.

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