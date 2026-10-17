¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

Resumen para apurados
- El SMN pronostica frío y lluvias aisladas este fin de semana en Tucumán por el ingreso de aire húmedo del Atlántico, con máximas que no superarán los 18 grados.
- La provincia acumula más de 20 días con precipitaciones frecuentes pero leves, en el marco de un bloqueo meteorológico que mantiene elevada la humedad.
- La inestabilidad persistirá la próxima semana con máximas de hasta 21°, mientras el fenómeno de El Niño presenta un 100% de probabilidades de continuar en el verano.
Tucumán atraviesa un fin de semana marcado por el frío, la humedad y la posibilidad de nuevas precipitaciones. Después de más de 20 días con lluvias frecuentes, el pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará este sábado, mientras que el domingo podría ofrecer una tregua parcial, aunque no se descartan lloviznas durante la noche.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy la temperatura mínima será de 11° y la máxima llegará apenas a los 16°. Se esperan lluvias aisladas durante la mañana, tarde y la noche, por lo que las condiciones seguirán siendo poco favorables para las actividades al aire libre.
El domingo, Día de la Madre, la temperatura mostrará un leve ascenso, con una máxima prevista de 18°. El cielo permanecerá mayormente nublado y, aunque podría haber una pausa en las precipitaciones durante parte de la jornada, se pronostican lloviznas hacia la noche.
De esta manera, el fin de semana transcurrirá con temperaturas frescas y un cielo cubierto, sin una mejora definitiva de las condiciones meteorológicas. El abrigo y el paraguas seguirán siendo necesarios para quienes tengan actividades previstas fuera de casa.
¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Tucumán?
La persistencia de las precipitaciones genera interrogantes sobre cuándo llegará una tregua. El observador meteorológico Cristofer Brito advirtió que la provincia acumula más de 20 días con lluvias frecuentes, aunque aclaró que, por fortuna, no fueron intensas.
El especialista explicó que una situación de bloqueo favorece el ingreso de aire fresco y húmedo desde el océano Atlántico. Este fenómeno contribuye a mantener las temperaturas moderadas y las condiciones de humedad que se vienen registrando en Tucumán.
Brito anticipó que durante los próximos días las mínimas se ubicarán entre los 11° y los 14°, mientras que las máximas no superarían los 21° durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana.
Por lo tanto, el comienzo de la semana también podría estar acompañado por temperaturas moderadas y condiciones de inestabilidad. La evolución del pronóstico permitirá determinar si las precipitaciones pierden frecuencia o si continuará el período húmedo que afecta a la provincia.
El Niño y las perspectivas para el verano
El escenario meteorológico también vuelve a poner la atención sobre el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en la región. Según la información difundida sobre las perspectivas climáticas, las probabilidades de que el fenómeno continúe durante el verano son del 100%.
Sin embargo, la presencia de El Niño no significa que las lluvias vayan a ser permanentes ni permite anticipar por sí sola la intensidad de las precipitaciones en Tucumán.