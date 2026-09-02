Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

La Junta Electoral Provincial declaró la caducidad de la personería política del partido Frente Renovador, que tenía a Samuel Semrik como interventor, y canceló su denominación del registro provincial. La decisión se tomó luego de que la Secretaría Electoral del Juzgado Federal informara que la agrupación había perdido su personería en el ámbito federal. La caducidad nacional había sido dispuesta en noviembre de 2025 debido a que el partido no mantenía la cantidad mínima de afiliados exigida por los artículos 7 y 7 ter de la Ley Nº 23.298. Semanas atrás, ocurrió algo similar en Chubut. Como el Frente Renovador había obtenido su reconocimiento provincial por tratarse de un partido de distrito federal, la JEP aplicó el criterio de que la pérdida de la personería nacional debía trasladarse al ámbito local. La medida contó con dictamen favorable de la Fiscalía y de Asesoría Letrada. La agrupación había participado en las elecciones provinciales de 2015, 2019 y 2023, y sonaba como una de las plataformas que podrían ser usadas por el antimileismo en caso de no llegar a un acuerdo.