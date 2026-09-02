Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

Resumen para apurados
- La Junta Electoral Provincial de Tucumán canceló la personería del Frente Renovador tras perder su reconocimiento nacional por falta del mínimo de afiliados.
- La caducidad federal se dictó en 2025 bajo la Ley 23.298; al depender de su personería nacional, la Junta Electoral local aplicó la baja en su registro provincial.
- La medida debilita el armado político del antimileismo en Tucumán, que proyectaba utilizar este sello partidario como plataforma electoral en futuros comicios.
La Junta Electoral Provincial declaró la caducidad de la personería política del partido Frente Renovador, que tenía a Samuel Semrik como interventor, y canceló su denominación del registro provincial. La decisión se tomó luego de que la Secretaría Electoral del Juzgado Federal informara que la agrupación había perdido su personería en el ámbito federal. La caducidad nacional había sido dispuesta en noviembre de 2025 debido a que el partido no mantenía la cantidad mínima de afiliados exigida por los artículos 7 y 7 ter de la Ley Nº 23.298. Semanas atrás, ocurrió algo similar en Chubut. Como el Frente Renovador había obtenido su reconocimiento provincial por tratarse de un partido de distrito federal, la JEP aplicó el criterio de que la pérdida de la personería nacional debía trasladarse al ámbito local. La medida contó con dictamen favorable de la Fiscalía y de Asesoría Letrada. La agrupación había participado en las elecciones provinciales de 2015, 2019 y 2023, y sonaba como una de las plataformas que podrían ser usadas por el antimileismo en caso de no llegar a un acuerdo.
Mizrahi seguirá en el Concejo Deliberante de la Capital.- El abogado y ex concejal David Fernando Mizrahi, quien pertenece a la planta permanente de la Fiscalía de Estado, con categoría 21, continuará desempeñándose en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La medida fue tomada a través del Decreto N° 1.884/1 (FE), del 11/08/2026, y fue publicada en el Boletín de este martes. La permanencia en el Concejo tendrá una duración inicial de tres meses y se prorrogará automáticamente por ese período, según establece el decreto.
Impulsan un Día de Concientización y Prevención del Suicidio.- El legislador radical José Cano presentó un proyecto de ley para instituir el 10 de septiembre de cada año como el Día Provincial de Concientización y Prevención del Suicidio, en adhesión al Día Mundial de Prevención del Suicidio promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, con el objeto de fortalecer las políticas públicas destinadas a la sensibilización, prevención, detección temprana y abordaje integral de la conducta suicida. “Los datos en Tucumán duelen y son alarmantes: cerramos 2025 con 227 hechos consumados, un aumento del 13,3% interanual. Hoy superamos la media nacional con focos críticos en Tafí Viejo, Monteros y Concepción. Esta realidad golpea especialmente a jóvenes de 15 a 34 años”, manifestó el radical. Agregó que suicidio es prevenible con una detección temprana y una red de contención.