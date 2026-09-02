Política

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

Un revés administrativo para el antimileismo.

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral Provincial de Tucumán canceló la personería del Frente Renovador tras perder su reconocimiento nacional por falta del mínimo de afiliados.
  • La caducidad federal se dictó en 2025 bajo la Ley 23.298; al depender de su personería nacional, la Junta Electoral local aplicó la baja en su registro provincial.
  • La medida debilita el armado político del antimileismo en Tucumán, que proyectaba utilizar este sello partidario como plataforma electoral en futuros comicios.
Resumen generado con IA

La Junta Electoral Provincial declaró la caducidad de la personería política del partido Frente Renovador, que tenía a Samuel Semrik como interventor, y canceló su denominación del registro provincial. La decisión se tomó luego de que la Secretaría Electoral del Juzgado Federal informara que la agrupación había perdido su personería en el ámbito federal. La caducidad nacional había sido dispuesta en noviembre de 2025 debido a que el partido no mantenía la cantidad mínima de afiliados exigida por los artículos 7 y 7 ter de la Ley Nº 23.298. Semanas atrás, ocurrió algo similar en Chubut. Como el Frente Renovador había obtenido su reconocimiento provincial por tratarse de un partido de distrito federal, la JEP aplicó el criterio de que la pérdida de la personería nacional debía trasladarse al ámbito local. La medida contó con dictamen favorable de la Fiscalía y de Asesoría Letrada. La agrupación había participado en las elecciones provinciales de 2015, 2019 y 2023, y sonaba como una de las plataformas que podrían ser usadas por el antimileismo en caso de no llegar a un acuerdo.

Mizrahi seguirá en el Concejo Deliberante de la Capital.- El abogado y ex concejal David Fernando Mizrahi, quien pertenece a la planta permanente de la Fiscalía de Estado, con categoría 21, continuará desempeñándose en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La medida fue tomada a través del Decreto N° 1.884/1 (FE), del 11/08/2026, y fue publicada en el Boletín de este martes. La permanencia en el Concejo tendrá una duración inicial de tres meses y se prorrogará automáticamente por ese período, según establece el decreto.

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