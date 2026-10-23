El "Financial Times" advirtió que las reformas de Milei están bajo presión por la caída del consumo y el empleo

La estabilización de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación constituyen dos de los principales logros que la administración de Javier Milei exhibe para defender su programa económico. Sin embargo, detrás de esos indicadores persisten dificultades en la economía real, con comercios que venden menos, pérdida de empleo formal y salarios que todavía no recuperan su poder adquisitivo. Esa brecha pone bajo presión las reformas impulsadas por la administración libertaria y abre interrogantes sobre sus perspectivas políticas de cara a 2027.