El "Financial Times" advirtió que las reformas de Milei están bajo presión por la caída del consumo y el empleo

Resumen para apurados
- El diario Financial Times advirtió recientemente que el plan de Milei en Argentina está bajo presión por la fuerte caída del consumo y el empleo, pese al orden fiscal.
- Aunque el ajuste redujo la inflación, la economía afronta una recesión técnica con la pérdida de 300.000 empleos registrados y salarios reales 10% por debajo del inicio de 2023.
- El éxito del programa y su viabilidad electoral hacia 2027 dependerán de que las mejoras financieras se trasladen a los comercios, el poder adquisitivo y la vida cotidiana.
La estabilización de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación constituyen dos de los principales logros que la administración de Javier Milei exhibe para defender su programa económico. Sin embargo, detrás de esos indicadores persisten dificultades en la economía real, con comercios que venden menos, pérdida de empleo formal y salarios que todavía no recuperan su poder adquisitivo. Esa brecha pone bajo presión las reformas impulsadas por la administración libertaria y abre interrogantes sobre sus perspectivas políticas de cara a 2027.
El diagnóstico fue publicado por el diario británico "Financial Times" en un artículo titulado “Las reformas económicas de Milei, bajo presión”, en el que analiza las consecuencias del plan de austeridad, desregulación y apertura económica implementado por el Presidente.
Según el medio, la disciplina fiscal y la agenda de reformas contribuyeron a fortalecer el frente financiero argentino después de años de inestabilidad. No obstante, el ajuste también repercute sobre el consumo, los ingresos de los hogares y la actividad de los sectores que dependen del mercado interno.
El artículo refleja esa contradicción a través del testimonio de Claudia Rochelin, una librera de 65 años que trabaja en el centro porteño y que votó a Milei en 2023. Aunque reconoce como un avance la desaceleración de la inflación, asegura que la falta de clientes se convirtió en su principal preocupación. “Esto no termina de arrancar. ¿De qué me sirve que los precios se mantengan si nadie viene a comprar?”, planteó.
Su experiencia ilustra uno de los dilemas centrales del programa económico: la reducción de la inflación no se traduce automáticamente en una recuperación de las ventas, los ingresos ni el nivel de vida de la población.
Los avances macroeconómicos y las señales de alerta
El Gobierno destaca el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la mejora de algunos indicadores financieros como pilares de su estrategia. También deposita expectativas en el desarrollo de proyectos energéticos y mineros y en el crecimiento de las exportaciones agropecuarias para aumentar el ingreso de divisas y consolidar la estabilidad.
Sin embargo, el "Financial Times" advirtió que los resultados del ordenamiento macroeconómico conviven con dificultades en la actividad cotidiana. La política monetaria restrictiva, la reducción del gasto público y el debilitamiento de la demanda interna condicionan la recuperación de distintos sectores productivos.
El artículo mencionó estimaciones de JP Morgan que apuntan a la posibilidad de que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica, escenario que se caracteriza por dos trimestres consecutivos de caída del producto interno bruto (PIB).
Los indicadores laborales y salariales también reflejan las tensiones. Según datos de la consultora Equilibra citados por el diario británico, los salarios reales permanecen cerca de un 10% por debajo de los niveles de comienzos de 2023. A su vez, las cifras oficiales consignadas en el análisis registran una pérdida de alrededor de 300.000 empleos formales desde el inicio de la gestión de Milei.
Estos números alimentan las dudas sobre la capacidad de la recuperación económica para extenderse más allá de los sectores vinculados con las exportaciones y alcanzar a los trabajadores, las pequeñas empresas y los consumidores.
Pymes, comercios e industrias, entre la apertura y la caída de las ventas
El impacto del programa económico se siente especialmente en las pequeñas y medianas empresas, los comercios de barrio y las industrias orientadas al mercado interno. Estos sectores deben afrontar un escenario de demanda debilitada y una mayor competencia de productos importados.
Aunque parte del empresariado valora las medidas de desregulación y la flexibilización de los controles cambiarios, las dificultades para sostener las ventas y acceder al crédito limitan las posibilidades de expansión.
De acuerdo con datos de la consultora Invecq citados por el "Financial Times", la inversión total cayó un 13% desde 2023. El aumento de las tasas de interés y las restricciones al financiamiento contribuyeron a frenar proyectos productivos en un contexto de incertidumbre económica.
La brecha entre las actividades exportadoras y los sectores que dependen del consumo interno aparece así como uno de los principales desafíos del Gobierno. Mientras la energía, la minería y el agro concentran expectativas de crecimiento y generación de divisas, una parte importante del entramado productivo todavía enfrenta dificultades para recuperar sus niveles de actividad.
La apuesta oficial consiste en que las inversiones en recursos naturales impulsen una expansión sostenida de la economía, fortalezcan las reservas y permitan reducir el costo del financiamiento. Pero el desafío inmediato es lograr que ese proceso se traduzca también en más empleo, mejores ingresos y una recuperación del consumo.
El riesgo político de cara a las elecciones de 2027
Las dificultades económicas tienen, además, una dimensión electoral. A medida que se acerca la próxima elección presidencial, el Gobierno deberá demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse en una mejora concreta de las condiciones de vida.
El peronismo, mientras intenta reorganizarse y construir una alternativa competitiva, encuentra en la caída del consumo, el deterioro de los ingresos y la pérdida de puestos de trabajo algunos de sus principales argumentos para cuestionar la gestión libertaria.
A su vez, las expectativas sobre la continuidad del programa económico después de 2027 pueden influir en las decisiones de inversión y en la percepción de riesgo de los mercados. La evolución del riesgo país, por lo tanto, también está vinculada con las perspectivas políticas y con la confianza de los inversores en la continuidad de las reformas.
El oficialismo confía en que una eventual reelección de Milei consolide ese respaldo, reduzca el riesgo país y habilite inversiones por miles de millones de dólares, particularmente en proyectos energéticos y mineros.
La advertencia del "Financial Times" apunta, sin embargo, a un problema que trasciende los indicadores financieros: el éxito político del programa económico dependerá, en buena medida, de que la estabilización llegue a la vida cotidiana de los argentinos.