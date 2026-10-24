Creció la venta de combustibles en Argentina

Las estaciones de servicio tuvieron en septiembre un resultado que no se registraba desde enero. Después de siete meses consecutivos de caídas interanuales, las ventas de combustibles al público volvieron a crecer.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Energía relevados por Surtidores, se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos, frente a los 1.376.837 del mismo mes de 2025, resultando una mejora del 1,96%.
El dato cambia el panorama que había dejado agosto, cuando la demanda retrocedió un 2,19% frente al año anterior. Sin embargo, la recuperación no fue pareja.
El gasoil sostuvo el crecimiento del mercado, mientras las naftas, consideradas en conjunto, continuaron por debajo de los volúmenes de septiembre de 2025. En las naftas apareció otra realidad. La Premium recuperó un 1,27% y totalizó 207.047 metros cúbicos, pero esa suba no compensó el descenso de la Súper. El producto de mayor volumen del mercado cayó un 2,17% (570.688 metros cúbicos). Así, las naftas cerraron septiembre con una baja conjunta del 1,27%.