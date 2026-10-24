Creció la venta de combustibles en Argentina

El gasoil sostuvo el crecimiento del mercado, mientras las naftas, consideradas en conjunto, continuaron por debajo de los volúmenes de septiembre de 2025. En las naftas apareció otra realidad. La Premium recuperó un 1,27% y totalizó 207.047 metros cúbicos, pero esa suba no compensó el descenso de la Súper. El producto de mayor volumen del mercado cayó un 2,17% (570.688 metros cúbicos). Así, las naftas cerraron septiembre con una baja conjunta del 1,27%.