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Atlético Tucumán-Talleres: el contundente fallo de la AFA tras los incidentes en Ojo de Agua

El Tribunal de Disciplina confirmó suspensiones para ocho jugadores de ambos clubes y sancionó a cuatro integrantes del cuerpo técnico de Talleres tras la pelea en Reserva.

Atlético Tucumán-Talleres: el contundente fallo de la AFA tras los incidentes en Ojo de Agua
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA sancionó este jueves a ocho jugadores y cuatro miembros del cuerpo técnico de Atlético Tucumán y Talleres por la pelea ocurrida el 8 de octubre en Tucumán.
  • Los incidentes comenzaron tras fallos arbitrales y dos expulsiones en Talleres, derivando en golpes de puño y amenazas en vestuarios al sellarse el 2-0 del Decano.
  • El fallo sienta un severo precedente con fechas de suspensión y multas millonarias para desalentar la violencia en los torneos de Reserva y categorías formativas.
Resumen generado con IA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las sanciones por los graves incidentes ocurridos durante el partido de Reserva entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, disputado el pasado 8 de octubre en el complejo José Salmoiraghi. A través del Boletín N.º 6960, publicado este jueves, el Tribunal de Disciplina confirmó suspensiones para ocho futbolistas de ambos clubes y cuatro integrantes del cuerpo técnico y auxiliar del conjunto cordobés, después de la pelea generalizada que empañó el triunfo 2-0 del “Decano”.

Las penas más severas recayeron sobre Carlos Gabriel Abeldaño, de Atlético, y Daniel Ribera Bruun, de Talleres, quienes recibieron cuatro fechas de suspensión. Por el lado del conjunto tucumano, también fueron castigados Ian Gabriel Machena y Luca Ian Ramírez, ambos con tres partidos de inhabilitación.

En Talleres, además de Ribera Bruun, fueron sancionados Mariano Ezequiel Albornoz, Jeremías Florentín y Gonzalo Nuccio, con tres fechas cada uno. La nómina se completa con Joaquín Tomás Soria, quien recibió una suspensión de un partido.

Qué sanciones recibieron los integrantes del cuerpo técnico de Talleres

La resolución también alcanzó a varios integrantes del cuerpo técnico cordobés, que tuvieron una participación importante en los incidentes.

Juan Cruz Agüero, integrante del personal auxiliar, recibió dos partidos de suspensión. Por su parte, el entrenador Rodrigo Sebastián Acosta, el exfutbolista Lautaro Acosta y el preparador físico Matías Busso fueron sancionados con un partido de suspensión o, alternativamente, una multa de $1.050.000 cada uno.

De esta manera, el Tribunal resolvió las actuaciones iniciadas después del encuentro, que habían incluido la posibilidad de presentar descargos por escrito para los integrantes del cuerpo técnico de Talleres.

Cómo fue la pelea entre Atlético Tucumán y Talleres

Los incidentes ocurrieron el jueves 8 de octubre, durante la fecha 12 del Torneo Proyección. Atlético ganó 2-0 con goles de Germain Vallejo y Carlos Abeldaño, aunque el resultado quedó relegado por una serie de controversias arbitrales y una violenta pelea al finalizar el encuentro.

El clima comenzó a tensarse durante el primer tiempo, cuando Talleres sufrió dos expulsiones. A los cuatro minutos, Soria vio la tarjeta roja por una infracción cuya autoría fue cuestionada por el conjunto cordobés. Más tarde, Ribera también fue expulsado por protestar, por lo que el visitante debió afrontar el complemento con nueve jugadores.

La tensión aumentó cuando el árbitro Valentín Ibáñez Mesa convalidó un gol de Vallejo después de que la pelota impactara en el travesaño y picara cerca de la línea. La decisión provocó fuertes reclamos del equipo visitante.

Tras el segundo tanto de Atlético, convertido por Abeldaño, la situación terminó de descontrolarse. Los festejos derivaron en enfrentamientos cerca del alambrado que separa el campo de juego de la tribuna, con golpes de puño, empujones y corridas entre futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y allegados.

Según el informe arbitral, los incidentes también continuaron en el sector de vestuarios, donde se registraron insultos y amenazas dirigidas a la terna arbitral.

El episodio había provocado el repudio público de Atlético, que mediante un comunicado rechazó los hechos de violencia y anticipó posibles medidas disciplinarias internas. Ahora, con la publicación del fallo de la AFA, quedaron establecidas las sanciones deportivas para los protagonistas identificados por el Tribunal.

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