Atlético Tucumán-Talleres: el contundente fallo de la AFA tras los incidentes en Ojo de Agua

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las sanciones por los graves incidentes ocurridos durante el partido de Reserva entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, disputado el pasado 8 de octubre en el complejo José Salmoiraghi. A través del Boletín N.º 6960, publicado este jueves, el Tribunal de Disciplina confirmó suspensiones para ocho futbolistas de ambos clubes y cuatro integrantes del cuerpo técnico y auxiliar del conjunto cordobés, después de la pelea generalizada que empañó el triunfo 2-0 del “Decano”.