A mostrarse: los suplentes que pueden jugar en Atlético Tucumán ante la decisión de Falcioni de rotar

Resumen para apurados
- Falcioni dispondrá un equipo alternativo en Atlético Tucumán este viernes ante Tigre en Victoria para preservar titulares de cara a la semifinal de la Copa Argentina.
- La rotación surge tras la caída 3-2 ante Rosario Central y el desgaste físico de figuras como Díaz y Vega, siguiendo el antecedente de Falcioni de priorizar copas nacionales.
- Sumar en Victoria sostendría remotas chances de entrar a playoffs y resulta clave para engrosar el promedio del descenso 2027, donde el Decano iniciará comprometido.
“Yo ya la tengo pensada: si ganábamos era una cosa, si nos tocaba mantenernos lejos, era otra. En la semana veré qué decisiones tomamos... El partido más importante es el de la Copa Argentina”. La frase de Julio César Falcioni en la sala de conferencias tras la caída 3 a 2 ante Rosario Central marcó el camino para Atlético Tucumán. Con apenas cuatro días de diferencia entre la visita a Tigre y la semifinal frente a Platense, el entrenador no dejó lugar a dudas.
Los antecedentes del DT
La rotación masiva no es una novedad en la trayectoria del “Emperador”. Tanto en Banfield como en Boca, cuando las instancias decisivas de la Copa Libertadores ajustaban el calendario, el DT recurrió a formaciones enteramente alternativas en el torneo local para preservar a los titulares. Esa experiencia es la que sustenta el escenario de un recambio amplio para este viernes a las 21.15 en Victoria, marco en el que el técnico dejó entrever que los futbolistas con menos minutos tendrán la oportunidad de mostrarse y pelear por un lugar en la alineación titular o como relevos para Salta.
Una de las decisiones singulares pasa por el arco. En el historial del entrenador al frente de planteles con doble competencia, cuando dispuso recambios generales también incluyó al arquero titular en el descanso y le dio rodaje a suplentes como Enrique Bologna en Banfield o Sebastián Sosa en Boca. En Atlético, Luis Ingolotti está afianzado y fue figura en los penales ante Independiente Rivadavia, pero sobre la base de estos antecedentes, Tomás Durso aparece con posibilidades de sumar minutos.
En la última línea, las variantes permitirían cuidar a quienes mayor desgaste tuvieron ante Central. Por el lateral derecho, Leonel Di Plácido sintió el trajín físico y descansaría con la mira puesta en la Copa; Maximiliano Villa es la alternativa natural en esa banda. En la zaga central, la exigencia del último partido sobre Clever Ferreira y Luciano Vallejo abre la posibilidad de que descansen ambos; en ese caso, Falcioni tiene a mano a Gianluca Ferrari, mientras que Juan Rodríguez cuenta con opciones de hacer su estreno con la camiseta “decana”, o bien Tomás Jung de registrar su debut absoluto en primera división. En el lateral izquierdo se mantiene la duda principal: Juan Infante fue titular ante Central para ganar presencia en la marca, pero Ignacio Galván venía siendo el dueño del puesto. Si Falcioni aún no decide quién jugará desde el inicio como lateral izquierdo en Salta, en Victoria podría incluir al juvenil Ramiro Paunero.
En el mediocampo, dentro del 4-1-4-1 habitual, Leonel Vega no será arriesgado tras dejar la cancha en el entretiempo ante el “Canalla” con calambres en ambos gemelos. La lógica indica que su sustituto natural sería Ezequiel Ham, quien ante los rosarinos ingresó y aportó orden táctico y pase limpio en la salida, aunque Julián Fernández también reemplazó a Vega en varios partidos. Por delante de Ham, Gabriel Compagnucci asoma para jugar de interior o dar recorrido por la derecha, mientras que el juvenil Gabriel Granillo tendría la posibilidad de sumar minutos en la gestación para que Lautaro Godoy y Franco Nicola lleguen con menor desgaste al miércoles. Además, Renzo Tesuri y Nicolás Laméndola podrían arrancar desde el inicio para recuperar terreno, luego de que las actuaciones y goles de Alexis Canelo y Ramiro Ruiz Rodríguez ante Central posicionaran a ambos atacantes con ventaja para la semifinal.
En la delantera, Leandro Díaz disputó los 90 minutos frente a Central tras recuperarse de su desgarro y terminó con un agotamiento evidente. Preservar al atacante junto a Canelo le abrirá la puerta a Manuel Brondo, quien tiene todos los números para encabezar el ataque este viernes.
Tres puntos a futuro
Más allá de los nombres propios, el cruce ante Tigre tiene un valor estratégico clave. Si Atlético vence al “Matador”, llegará al siguiente partido todavía con posibilidades matemáticas de meterse en los playoffs. Ese escenario resultaría determinante: en caso de superar a Platense y avanzar a la final, le permitiría al plantel despejar la mente y sostener el ritmo de competencia en las últimas dos fechas para padecer un poco menos el bache de casi un mes sin partidos oficiales hasta la definición del 2 de diciembre; mientras que si le tocara perder la semifinal, al menos mantendría la expectativa de ganar y esperar resultados ajenos que lo lleven con vida hasta la última jornada. En cambio, si tropieza en suelo bonaerense, esas dos fechas finales se afrontarían con la cabeza totalmente puesta en la final de la Copa Argentina o, en caso de quedar eliminado en Salta, sin ningún tipo de incentivo competitivo.
A ese panorama se suma, en segundo término, la tabla de promedios para 2027: con la permanencia de esta temporada asegurada, el coeficiente proyectado para el próximo año muestra a Atlético en el fondo, por lo que cada punto en las tres fechas finales resultará vital para iniciar la próxima temporada con un poco más de margen.