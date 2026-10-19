A mostrarse: los suplentes que pueden jugar en Atlético Tucumán ante la decisión de Falcioni de rotar

Tres puntos a futuro

Más allá de los nombres propios, el cruce ante Tigre tiene un valor estratégico clave. Si Atlético vence al “Matador”, llegará al siguiente partido todavía con posibilidades matemáticas de meterse en los playoffs. Ese escenario resultaría determinante: en caso de superar a Platense y avanzar a la final, le permitiría al plantel despejar la mente y sostener el ritmo de competencia en las últimas dos fechas para padecer un poco menos el bache de casi un mes sin partidos oficiales hasta la definición del 2 de diciembre; mientras que si le tocara perder la semifinal, al menos mantendría la expectativa de ganar y esperar resultados ajenos que lo lleven con vida hasta la última jornada. En cambio, si tropieza en suelo bonaerense, esas dos fechas finales se afrontarían con la cabeza totalmente puesta en la final de la Copa Argentina o, en caso de quedar eliminado en Salta, sin ningún tipo de incentivo competitivo.