Sin familias, pero en paz: la hinchada de Rosario Central se hizo sentir en el José Fierro

Desconcentración en paz

El operativo de desconcentración buscó evitar nuevos incidentes como los ocurridos en 2025 sobre avenida Juan B. Justo. El público local tuvo que esperar unos 20 minutos dentro del estadio con los portones cerrados hasta que la hinchada visitante abandonó la zona de Laprida y Bolivia. “Salió todo bien, todo estuvo tranquilo en el desplazamiento, la salida y la entrada”, afirmó el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau. El funcionario explicó que los micros fueron escoltados por Infantería y la división Motorizada. Esta última acompañó a un colectivo que llegó por la ruta 9. En los controles previos, seis personas con pedido de captura resultaron aprehendidas y dos hinchas de Central quedaron demorados por resistencia a la autoridad, aunque recuperaron la libertad más tarde.