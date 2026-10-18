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Sin familias, pero en paz: la hinchada de Rosario Central se hizo sentir en el José Fierro

Unos 2.000 simpatizantes rosarinos llegaron a la provincia para el duelo con Atlético Tucumán y cambiaron por completo el ambiente en la cancha. Los reclamos de los "canallas" a la prensa nacional y el duelo de hinchadas durante el partido marcaron una tarde que terminó sin inconvenientes.

ALEGRÍA. La parcialidad rosarina llegó en gran número y se dio el gusto de gritar tres goles.
ALEGRÍA. La parcialidad rosarina llegó en gran número y se dio el gusto de gritar tres goles.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

El Pasaje Atlético mostró una postal poco habitual para el fútbol argentino de estos tiempos: caballos de la policía, un operativo con cientos de efectivos y la sensación de que en cualquier momento podía suceder algo.

Pese al antecedente de los incidentes durante la desconcentración de 2025, los vecinos salieron a la vereda con ropa de Atlético Tucumán y el termo bajo el brazo para ver pasar a la parcialidad “canalla”, a metros del acceso a la cabecera visitante del José Fierro. No hubo insultos ni provocaciones entre ambas hinchadas; los rosarinos que llegaban antes que la barra brava lo hacían con tranquilidad.

Pero, a diferencia del clima más familiar que se había visto con la llegada de River fechas atrás, entre los visitantes de Central predominaban los adultos, había pocos chicos y familias, y escasa disposición para la charla.

Esa distancia se notó en la calle. Casi nadie quiso hablar con los medios y el ambiente se tensó cuando un móvil de ESPN intentó hacer notas en la vereda. Desde la popular, los hinchas que ya habían entrado empezaron a cantar contra la prensa porteña, en tanto que afuera un grupo rodeó la cámara e increpó a los cronistas, en protesta por el trato de las señales de Buenos Aires hacia el club rosarino. La convivencia con los hinchas tucumanos fue pacífica en las inmediaciones; los reclamos de ese grupo se dirigieron a los medios nacionales.

CONTROL. Los policías a caballo custodiaron la zona del pasaje Atlético. Los periodistas de los canales porteños sufrieron insultos por parte de los hinchas rosarinos. CONTROL. Los policías a caballo custodiaron la zona del pasaje Atlético. Los periodistas de los canales porteños sufrieron insultos por parte de los hinchas rosarinos.

Durante buena parte de la previa, la tribuna visitante estuvo casi vacía. Apenas unos 300 hinchas habían ingresado temprano. La caravana de colectivos había quedado retenida a las 17.30 en el puesto de Las Cejas, en el límite con Santiago del Estero, donde la policía realizó una requisa exhaustiva. Recién 10 minutos antes del inicio del partido se escucharon las sirenas de la custodia. El ingreso fue a contrarreloj: avanzaron por el pasaje, colgaron las banderas a las corridas y terminaron de colmar la cabecera justo antes del pitazo inicial.

El intercambio de cantos le cambió el clima al José Fierro. Central se hizo sentir rápido con el 2 a 0 inicial, pero la reacción de Atlético encendió las tribunas locales: el descuento de Canelo levantó a la gente y el 2 a 2 de Ruiz Rodríguez antes del descanso tapó por completo el aliento de la cabecera rival.

Desconcentración en paz

El operativo de desconcentración buscó evitar nuevos incidentes como los ocurridos en 2025 sobre avenida Juan B. Justo. El público local tuvo que esperar unos 20 minutos dentro del estadio con los portones cerrados hasta que la hinchada visitante abandonó la zona de Laprida y Bolivia. “Salió todo bien, todo estuvo tranquilo en el desplazamiento, la salida y la entrada”, afirmó el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau. El funcionario explicó que los micros fueron escoltados por Infantería y la división Motorizada. Esta última acompañó a un colectivo que llegó por la ruta 9. En los controles previos, seis personas con pedido de captura resultaron aprehendidas y dos hinchas de Central quedaron demorados por resistencia a la autoridad, aunque recuperaron la libertad más tarde.

Con los ómnibus de regreso hacia Rosario y el pasaje despejado, la desconcentración terminó sin incidentes entre ambas hinchadas.

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