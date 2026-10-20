Jubilaciones de Anses: ¿cuánto cobrará cada grupo en noviembre?

De cuánto será la jubilación mínima en noviembre

La jubilación básica que está depositándose actualmente es de $435.748,51. A este monto se suma el bono extraordinario que se paga hace dos años por $70.000, por lo que el total percibido en este mes llegó a $505.748,51. El cálculo con el aumento de noviembre deberá hacerse sobre el monto sin bono.