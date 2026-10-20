Jubilaciones de Anses: ¿cuánto cobrará cada grupo en noviembre?

Resumen para apurados
- En noviembre, la Anses aplicará en Argentina un aumento del 1,9% en jubilaciones y pensiones según la inflación de septiembre, llevando el haber mínimo con bono a $514.027,73.
- La suba replica el IPC del Indec y sigue al 1,7% aplicado en octubre. El haber básico sube a $444.027, más el bono fijo de $70.000, mientras la máxima rozará los tres millones.
- El organismo previsional ya programó el cronograma de pago de diciembre, cuando los beneficiarios percibirán la segunda cuota del sueldo anual complementario o aguinaldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará con su esquema de actualizaciones en el mes de noviembre. Para el penúltimo mes del año, el incremento tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anunciado por el Indec para septiembre, que fue del 1,9%.
El calendario de octubre sigue su curso. Este jueves terminarán de abonarse las mensualidades de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. El viernes 23 iniciarán los depósitos a los titulares que perciban haberes superiores al mínimo. El aumento del mes fue de un 1,7%, siguiendo la inflación de agosto.
De cuánto será la jubilación mínima en noviembre
La jubilación básica que está depositándose actualmente es de $435.748,51. A este monto se suma el bono extraordinario que se paga hace dos años por $70.000, por lo que el total percibido en este mes llegó a $505.748,51. El cálculo con el aumento de noviembre deberá hacerse sobre el monto sin bono.
En noviembre, la aplicación de la inflación de septiembre llevará el mínimo depositado por Anses a $444.027,73. Sumándole los $70.000 extraordinarios, los haberes del undécimo mes del año alcanzarán los $514.027,73.
De cuánto será la jubilación máxima en noviembre
Así como la Anses establece un mínimo para las jubilaciones otorgadas, también se establece un tope. Esto se debe a razones de solidaridad social y sostenibilidad financiera. Del mismo modo, al existir un tope máximo de sueldo sujeto a descuentos y aportes previsionales, el haber de retiro también se reduce bajo el mismo parámetro.
Si en octubre las jubilaciones más altas llegaron a $2.943.174,85, el aumento de noviembre dejará el monto en casi tres millones. El monto exacto será de $2.999.095,17 y los titulares de esta prestación no reciben el bono de $70.000.
Cuándo se pagará el aguinaldo a jubilados y pensionados
La entidad previsional dio a conocer en noviembre de 2025 cuál será la fecha del último cobro de 2026 que incluirá el medio sueldo anual complementario faltante. La Resolución 349/2025, publicada a fines del año pasado, definió el calendario de pagos de todo 2026. El cronograma que contempla el aguinaldo quedó conformado del siguiente modo:
- Beneficiarios de jubilaciones que perciban el haber mínimo
Documentos terminados en 1: a partir del jueves 10 de diciembre
Documentos terminados en 2: a partir del viernes 11 de diciembre
Documentos terminados en 3: a partir del lunes 14 de diciembre
Documentos terminados en 4: a partir del martes 15 de diciembre
Documentos terminados en 5: a partir del martes 15 de diciembre
Documentos terminados en 6: a partir del martes 15 de diciembre
Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 16 de diciembre
Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 16 de diciembre
Documentos terminados en 9: a partir del miércoles 16 de diciembre
- Beneficiarios de jubilaciones que superen el haber mínimo
Documentos terminados en 2 y 3: a partir del viernes 18 de diciembre
Documentos terminados en 4 y 5: a partir del lunes 21 de diciembre
Documentos terminados en 6 y 7: a partir del martes 22 de diciembre
Documentos terminados en 8 y 9: a partir del miércoles 23 de diciembre