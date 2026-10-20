Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo
El beneficio está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Para acceder, deben cumplir con determinados requisitos de aportes y presentar la documentación que acredite el fin de la relación laboral.
Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses otorga la Prestación por Desempleo a trabajadores formales despedidos sin causa para amortiguar la pérdida de ingresos mientras buscan empleo.
- El trámite se gestiona virtual o presencialmente acreditando aportes previos y la causa del cese laboral mediante telegrama de despido o contrato vencido.
- La ayuda se cobra entre 2 y 12 cuotas, prorrogables para mayores de 45 años, y es compatible con asignaciones familiares para sostener la economía del hogar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispone de una ayuda económica para las personas que quedaron sin trabajo y cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente. Se trata de la Prestación por Desempleo, un respaldo temporal destinado a quienes perdieron un empleo formal por motivos que no dependen de su voluntad.
El beneficio busca amortiguar la pérdida de ingresos mientras los trabajadores intentan reincorporarse al mercado laboral. El acceso está sujeto a los aportes realizados antes de la desvinculación, el tipo de contratación y la causa por la que finalizó la relación laboral.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de Anses
La asistencia está dirigida a trabajadores registrados que quedaron desocupados por situaciones contempladas en la legislación laboral, como despidos sin causa, finalización de contratos a plazo fijo y determinadas circunstancias vinculadas con la extinción del vínculo laboral.
Los requisitos de aportes varían según la modalidad de contratación:
- Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes en los 12 meses previos a la desvinculación.
Cuánto tiempo se cobra la ayuda económica
La duración de la Prestación por Desempleo depende de los antecedentes laborales y de los aportes acumulados durante los tres años anteriores a la solicitud.
De acuerdo con las condiciones informadas, el beneficio puede abonarse durante un período de entre dos y 12 cuotas. Las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta seis meses adicionales, según las condiciones aplicables.
Anses también contempla la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para acreditar los pagos. Si el beneficiario ya cobra otra prestación mediante una cuenta bancaria, el organismo puede utilizar esa misma cuenta para depositar el dinero.
Además, la Prestación por Desempleo es compatible con determinadas asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por prenatal y las asignaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual, de acuerdo con los requisitos de cada prestación.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES
La solicitud puede iniciarse por internet o de manera presencial en una oficina del organismo. Antes de comenzar, es importante reunir el DNI y los documentos que acrediten el motivo de la desvinculación laboral.
- 1. Ingresar a Atención Virtual. El trámite puede iniciarse desde el sitio oficial de ANSES mediante el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no tengan una clave pueden generarla a través de los canales habilitados por el organismo.
- 2. Presentar la documentación. Se debe adjuntar la identificación personal y la constancia que demuestre la finalización de la relación laboral. Los comprobantes específicos dependen de las circunstancias del cese.
- 3. Solicitar un turno si el trámite se realiza presencialmente. También es posible concurrir a una oficina de ANSES con turno previo y llevar la documentación original y sus copias.
Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido firmada por el empleador y certificada.
Quiebra o concurso preventivo del empleador: constancia del síndico, resolución judicial de quiebra, comunicación del empleador o publicación correspondiente en el Boletín Oficial, según el caso.
Despido indirecto por justa causa: telegramas enviados por el trabajador para intimar al empleador y comunicar la desvinculación.
Finalización de un contrato a plazo fijo: copia del contrato que llegó a su vencimiento.
Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.
Enfermedad o accidente al momento del cese laboral: certificado médico de aptitud laboral que indique que la persona puede desempeñar tareas acordes con su estado de salud, cuando corresponda.
La presentación de los documentos permite acreditar la situación laboral y evaluar si se cumplen los requisitos para recibir la prestación.
Para conocer las condiciones actualizadas y comenzar la gestión, se recomienda consultar el sitio oficial de ANSES, donde se encuentra disponible la información sobre la Prestación por Desempleo y sus canales de atención.