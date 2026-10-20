Anses confirmó el aumento de AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las fechas de pago
El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento del 1,9% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar correspondiente a noviembre de 2026. El beneficio alcanza a trabajadores desocupados, informales y del servicio doméstico, garantizando un haber neto directo de $127.650,54 por menor y montos consolidados que superan los $532.000 netos en familias con tres hijos.
La actualización mensual responde a la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC, implementada por la gestión de Javier Milei. De esta manera, el haber bruto de la AUH asciende a $159.563,17 por hijo (o $159.610 según las escalas de redondear de ANSES), sobre el cual el organismo retiene un 20% mensual equivalente a $31.912,63.
En consecuencia, los beneficiarios perciben en mano el 80% de la prestación, sumando $127.650,54 netos por menor. Al combinarse con el complemento nutricional de la Tarjeta Alimentar que liquida el Ministerio de Capital Humano, los ingresos de bolsillo se estructuran según el número de hijos a cargo.
En los hogares con un hijo, al cobro neto de la AUH de $127.650,54 se le añaden los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un total consolidado de $199.900,54 en mano. Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad registra un haber bruto de $519.551, asegurando un cobro neto en mano de $415.640,80 por beneficiario sin límite de edad.
Asimismo, las familias con menores de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días, el cual se reajusta con el 1,9% de movilidad hasta superar los $60.180 netos mensuales por cada hijo.
AUH y Tarjeta Alimentar: el desglose por cantidad de hijos
El esquema consolidado de cobro que recibirán los titulares directamente en su tarjeta de débito en noviembre queda distribuido según la composición familiar:
- Familias con 1 hijo: cobrarán $127.650,54 netos de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar, acumulando $199.900,54 netos de bolsillo.
- Familias con 2 hijos: percibirán $255.301,08 netos de AUH ($127.650,54 por cada menor) junto a $113.299 de Tarjeta Alimentar, totalizando $368.600,08 netos en mano.
- Familias con 3 o más hijos: sumarán $382.951,62 netos de AUH más el tope de $149.425 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un ingreso final de $532.376,62 netos de bolsillo.
Adicionalmente, el reajuste del 1,9% por movilidad abarca a otras asignaciones universales de la ANSES: la Asignación por Embarazo sube a $159.610, la Ayuda Escolar Anual llega a $89.937, la asignación por Nacimiento asciende a $93.033 y la de Adopción se fija en $556.216.
Trámite de la Libreta AUH, calendario de pagos y evolución del beneficio
Para habilitar el cobro acumulado del 20% retenido por ANSES durante el año ($31.912,63 por hijo en la nueva escala), los beneficiarios deben realizar el trámite de la Libreta AUH. El proceso se gestiona ingresando al portal oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección "Hijos". En caso de figurar controles de salud o escolaridad pendientes, se descarga el formulario en PDF, se presenta ante la escuela y el centro sanitario para su firma y sello, y se reenvía mediante una fotografía nítida en la misma plataforma.
El cronograma oficial de pagos para los titulares de la AUH en noviembre de 2026 se desplegará según la terminación del DNI:
- DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026.
- DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026.
En la comparación histórica respecto a noviembre de 2023, la asignación universal se ubica un 103,4% real por encima, mientras que al considerar el beneficio conjunto con la Tarjeta Alimentar, el poder de compra se sitúa un 48% por encima de los valores registrados dos años atrás