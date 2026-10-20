Anses confirmó el aumento de AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las fechas de pago

Para habilitar el cobro acumulado del 20% retenido por ANSES durante el año ($31.912,63 por hijo en la nueva escala), los beneficiarios deben realizar el trámite de la Libreta AUH. El proceso se gestiona ingresando al portal oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección "Hijos". En caso de figurar controles de salud o escolaridad pendientes, se descarga el formulario en PDF, se presenta ante la escuela y el centro sanitario para su firma y sello, y se reenvía mediante una fotografía nítida en la misma plataforma.