Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

- El show es 100% interactivo. Al principio, todo el mundo participa, juega, comparte su subjetividad y su manera de estar en el teatro. Por ejemplo, al principio todos cierran los ojos y se imaginan en su futuro ideal dentro de 10, 20 o 30 años, con la versión de uno mismo que logró todo lo que quería, que cumplió los sueños. Entonces le puede hacer una única pregunta a su yo futuro sobre algo importante de su vida actual. En la parte más importante, casi llegando al final, voy a intentar adivinar esas preguntas. Lo interesante es que el show está poblado de los demás, de quien viene a verlo desde el juego y de la sensación lúdica de asombro. Tiro frisbees al público y a quien le ca debe subir, siempre que tenga ganas de estar en el escenario o de jugar desde su asiento.