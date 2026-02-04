Misterios revelados: qué significan estos comportamientos de tu perro según la Inteligencia Artificial

Dependiendo del tono o de la prolongación, el ladrido puede significar algo, al igual que un movimiento de cola más enérgico no es lo mismo que uno más lento y espaciado. Cada gesto de nuestra mascota quiere decirnos algo distinto. A partir de una consulta, la Inteligencia Artificial reveló —basándose en estudios previos, enfoques de la etología y la neurociencia— cuál era el trasfondo de cada una de las conductas animales más populares en este 2026.