Secciones
SociedadActualidad

Misterios revelados: qué significan estos comportamientos de tu perro según la Inteligencia Artificial

Aullidos prolongados, ladridos en distintas tonalidades sonoras, movimientos de cola y orejas, cada una de estas actitudes tiene un sentido.

Las actitudes de los perros según la inteligencia artificial. Las actitudes de los perros según la inteligencia artificial. Fuente: Imagen Ilustrativa/Web
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Nuestros perros no actúan al azar ni responden simplemente a estímulos. Todas sus actitudes, vocalizaciones y gestos son el resultado de millones de años de evolución social mezclados con interacciones humanas. Esto dio como consecuencia un lenguaje que pocas veces conoce de barreras entre especies. Muchos dueños pueden comunicarse con sus mascotas incluso mejor que como lo hacen con otros pares; sin embargo, puede que otros necesiten mayor detalle sobre algunas interacciones.

Cáncer en perros: síntomas y señales de alerta que no hay que ignorar

Cáncer en perros: síntomas y señales de alerta que no hay que ignorar

Dependiendo del tono o de la prolongación, el ladrido puede significar algo, al igual que un movimiento de cola más enérgico no es lo mismo que uno más lento y espaciado. Cada gesto de nuestra mascota quiere decirnos algo distinto. A partir de una consulta, la Inteligencia Artificial reveló —basándose en estudios previos, enfoques de la etología y la neurociencia— cuál era el trasfondo de cada una de las conductas animales más populares en este 2026.

¿Qué significa cada gesto de tu perro?

Ladridos: una forma compleja de comunicación

El ladrido es uno de los principales medios de comunicación vocal del perro y no tiene un único significado. Estudios del Instituto de Etología de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría), liderados por el investigador Csaba Molnár, demostraron que los humanos pueden identificar con bastante precisión si una vocalización expresa alerta, juego, miedo o agresión.

En términos generales, los clamores cortos y repetitivos suelen indicar alerta o advertencia, mientras que los sonidos agudos y rítmicos aparecen durante el juego. Por el contrario, las emisiones graves y prolongadas pueden asociarse a conductas territoriales o defensivas. La ciencia señala que el contexto —presencia de extraños, estímulos sonoros o interacción social— es clave para interpretarlos correctamente.

Mover la cola: más que alegría

Contrario a la creencia popular, meneo de la cola no siempre significa felicidad. Investigaciones publicadas en la revista Current Biology revelaron que la dirección de la oscilación está asociada a la actividad cerebral. Cuando un perro mueve su apéndice hacia la derecha (desde su perspectiva), suele reflejar emociones positivas, como entusiasmo o confianza. En cambio, los desplazamientos hacia la izquierda se vinculan con estrés, miedo o inseguridad.

Además, la velocidad y rigidez del vaivén también importan: una cola rígida que se mueve lentamente puede indicar tensión, mientras que una extremidad suelta y amplia suele acompañar estados de relajación.

Aullidos: herencia del lobo

El aullido es una conducta heredada de los lobos y cumple una función de intercambio de señales a larga distancia. Estudios comparativos en cánidos muestran que los perros aúllan para responder a estímulos sonoros (sirenas, música, otros perros) o para expresar soledad y ansiedad por separación.

Desde la neurociencia, se lo asocia a la activación de circuitos sociales primitivos del cerebro. No suele ser un signo de agresividad, sino una respuesta emocional, especialmente frecuente en razas más cercanas genéticamente al lobo, como los huskies o malamutes.

Orejas hacia abajo: señal de sumisión o miedo

La posición de las orejas es uno de los indicadores más claros del estado emocional del can. Según la etología clásica y estudios observacionales publicados en Applied Animal Behaviour Science, las orejas hacia atrás o bajas suelen indicar sumisión, temor o intento de evitar un conflicto.

Este ademán suele aparecer acompañado de otras señales corporales como cabeza gacha, cola baja o rigidez corporal. No implica necesariamente que el perro sea agresivo, sino que está intentando calmar una situación percibida como amenazante.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La publicidad llega también a la IA: ChatGPT incorporará anuncios basados en conversaciones

La publicidad llega también a la IA: ChatGPT incorporará anuncios basados en conversaciones

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Historias de policías buenos y de policías malos
2

Historias de policías buenos y de policías malos

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
3

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Comentarios