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Ángela Torres presenta "No me olvides" en el Teatro Mercedes Sosa

La artista llega a Tucumán con su primer álbum solista. Un trabajo íntimo de 11 canciones que fusiona pop, electrónica y baladas.

EN TUCUMÁN. Angela Torres llega al Teatro Mercedes Sosa.
EN TUCUMÁN. Angela Torres llega al Teatro Mercedes Sosa.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ángela Torres presentará su primer álbum solista, «No me olvides», este viernes en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán para exhibir su nueva faceta musical.
  • Producido por Fermín Ugarte, el disco cuenta con 11 temas que fusionan pop y baladas, marcando un giro en su carrera tras dedicarse durante años a la actuación.
  • El espectáculo consolida su transición a la música y abre una etapa de madurez artística, conectando con el público a través de un relato íntimo y sin filtros.
Resumen generado con IA

Luego del lanzamiento de su primer álbum, Ángela Torres trae su show a Tucumán para este viernes en el Teatro Mercedes Sosa. La artista presenta "No me olvides", una obra visceral que se sumerge en las profundidades de su mundo emocional y que marca un giro en su carrera tras años dedicados a la actuación.

A través de 11 canciones sin colaboraciones, Torres se anima a narrar su historia con una honestidad cruda, abordando temas como las relaciones tóxicas, la vulnerabilidad y la exposición que conlleva estar bajo la mirada pública.

En esta nueva etapa, la artista se entrega por completo a su faceta musical, luego de un recorrido artístico que la llevó por los escenarios y la ficción. "No me olvides" es su carta de presentación más sincera, un manifiesto emocional que la muestra sin máscaras.

Las entradas se consiguen a través de teatromercedesosa.com.

Ángela Torres presenta No me olvides en el Teatro Mercedes Sosa

Un disco con luces y sombras

El álbum combina distintos registros. Canciones como "Oops!", "No me olvides" y "Favorita" abrazan el pop con una energía luminosa, aunque sus letras revelan una oscuridad latente, cargadas de confesiones y contrastes.

Por otro lado, temas como "Placard", "Luz roja", "Mal", "Demasiado", "Vértigo" y "Superhéroe" se sumergen en un clima melancólico, con baladas que exploran el dolor, la nostalgia y la fragilidad emocional.

Producido por Fermín Ugarte, reconocido por trabajar con artistas como Dillom y Bandalos Chinos, el disco despliega una paleta sonora que fusiona pop, electrónica y baladas experimentales, construyendo un universo propio donde cada track es una pieza clave de un relato íntimo y poderoso.

"Estoy muy emocionada, este disco representa mucho para mí. Es un proyecto en el que vengo trabajando hace tiempo y que me muestra tal como soy", compartió Ángela en sus redes, donde sus seguidores esperan con ansias este renacer artístico.

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