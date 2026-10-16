Ángela Torres presenta "No me olvides" en el Teatro Mercedes Sosa

Resumen para apurados
- Ángela Torres presentará su primer álbum solista, «No me olvides», este viernes en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán para exhibir su nueva faceta musical.
- Producido por Fermín Ugarte, el disco cuenta con 11 temas que fusionan pop y baladas, marcando un giro en su carrera tras dedicarse durante años a la actuación.
- El espectáculo consolida su transición a la música y abre una etapa de madurez artística, conectando con el público a través de un relato íntimo y sin filtros.
Luego del lanzamiento de su primer álbum, Ángela Torres trae su show a Tucumán para este viernes en el Teatro Mercedes Sosa. La artista presenta "No me olvides", una obra visceral que se sumerge en las profundidades de su mundo emocional y que marca un giro en su carrera tras años dedicados a la actuación.
A través de 11 canciones sin colaboraciones, Torres se anima a narrar su historia con una honestidad cruda, abordando temas como las relaciones tóxicas, la vulnerabilidad y la exposición que conlleva estar bajo la mirada pública.
En esta nueva etapa, la artista se entrega por completo a su faceta musical, luego de un recorrido artístico que la llevó por los escenarios y la ficción. "No me olvides" es su carta de presentación más sincera, un manifiesto emocional que la muestra sin máscaras.
Las entradas se consiguen a través de teatromercedesosa.com.
Un disco con luces y sombras
El álbum combina distintos registros. Canciones como "Oops!", "No me olvides" y "Favorita" abrazan el pop con una energía luminosa, aunque sus letras revelan una oscuridad latente, cargadas de confesiones y contrastes.
Por otro lado, temas como "Placard", "Luz roja", "Mal", "Demasiado", "Vértigo" y "Superhéroe" se sumergen en un clima melancólico, con baladas que exploran el dolor, la nostalgia y la fragilidad emocional.
Producido por Fermín Ugarte, reconocido por trabajar con artistas como Dillom y Bandalos Chinos, el disco despliega una paleta sonora que fusiona pop, electrónica y baladas experimentales, construyendo un universo propio donde cada track es una pieza clave de un relato íntimo y poderoso.
"Estoy muy emocionada, este disco representa mucho para mí. Es un proyecto en el que vengo trabajando hace tiempo y que me muestra tal como soy", compartió Ángela en sus redes, donde sus seguidores esperan con ansias este renacer artístico.