Riesgos y soluciones posibles a la psicosis por chat GPT

Un estudio reciente expone más de una docena de casos donde usuarios, tras un diálogo prolongado con IA, desarrollaron síntomas delirantes cada vez más elaborados. Desde delirios mesiánicos hasta convicciones románticas con la inteligencia artificial, el patrón se manifiesta repetidamente: la IA, al no estar diseñada para confrontar creencias falsas, las convalida o expande. Un caso inquietante relata la historia de un hombre obsesionado con un chatbot que falleció en una confrontación policial, demostrando que las consecuencias no son solo psicológicas, sino también físicas y sociales.