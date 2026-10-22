La novela de Miotti suma otro capítulo: el tucumano que eligió Italia quedó afuera de la lista de Quesada

Resumen para apurados
- Gonzalo Quesada no incluyó a Domingo Miotti en la lista de Italia para la ventana de noviembre, postergando el debut del tucumano tras su renuncia a Los Pumas.
- En julio, Miotti rechazó la convocatoria de Felipe Contepomi para Los Pumas, amparándose en la Regulación 8 de World Rugby para poder representar al seleccionado europeo.
- La decisión impide que Miotti enfrente a Argentina el 14 de noviembre en Génova y prolonga su lucha por un puesto como apertura italiano frente a Garbisi, Allan y Marin.
La historia de Domingo Miotti con la selección italiana tendrá que esperar. Gonzalo Quesada dio a conocer el plantel de 34 jugadores con el que Italia afrontará la segunda etapa del Nations Championship y el apertura tucumano, que meses atrás le comunicó a Los Pumas su decisión de probar suerte con la “Azzurra”, no figura en la lista. No hubo una explicación oficial sobre su ausencia.
La novela había comenzado el 9 de julio, en San Juan. En la conferencia previa al partido ante Gales, Felipe Contepomi reveló que la idea era convocar a Miotti para los partidos de agosto ante Sudáfrica y Australia, y que incluso lo llamó para sumarlo antes por la lesión de Santiago Chocobares. En esa charla, el tucumano le contó que veía más cerca la posibilidad de jugar para Italia. El entrenador aceptó la decisión sin reproches. “Genuinamente creemos que cualquier argentino con pasaporte al día es convocable”, explicó.
La decisión tenía su historia. Formado en Lawn Tennis, Miotti es el Puma número 869: debutó en 2020 ante Australia y disputó su último test con la camiseta argentina en julio de 2022. Desde entonces esperó cuatro años un llamado que no llegaba, mientras consolidaba su carrera en el rugby europeo.
La puerta de la Regulación 8
El cambio de camiseta es posible por la Regulación 8 de World Rugby, que permite representar a otro país a quien no haya jugado para su seleccionado durante al menos tres años, cuente con ascendencia de padres o abuelos y obtenga la aprobación del organismo. En Italia, además, lo esperaba un viejo conocido: Quesada, ex apertura de Los Pumas, ya lo había dirigido en Jaguares.
Por ahora, la competencia por el puesto de apertura sigue en otras manos. Quesada citó a Paolo Garbisi, Tommaso Allan y Leonardo Marin, y sumó como única presencia argentina al centro Juan Ignacio Brex. El plantel tiene ocho regresos, entre ellos el de Lorenzo Cannone, pero también 12 bajas por lesión, con Tommaso Menoncello y Sebastián Negri como las más sensibles.
Italia recibirá a Sudáfrica el 7 de noviembre en Turín, a Los Pumas el 14 en el estadio Luigi Ferraris de Génova y a Fiji el 21 en Udine. Salvo un cambio de último momento, el tucumano no estará en el duelo ante el seleccionado que lo vio debutar.