La novela de Miotti suma otro capítulo: el tucumano que eligió Italia quedó afuera de la lista de Quesada

La novela había comenzado el 9 de julio, en San Juan. En la conferencia previa al partido ante Gales, Felipe Contepomi reveló que la idea era convocar a Miotti para los partidos de agosto ante Sudáfrica y Australia, y que incluso lo llamó para sumarlo antes por la lesión de Santiago Chocobares. En esa charla, el tucumano le contó que veía más cerca la posibilidad de jugar para Italia. El entrenador aceptó la decisión sin reproches. “Genuinamente creemos que cualquier argentino con pasaporte al día es convocable”, explicó.