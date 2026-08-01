Justo Piccardo respaldó la decisión de Domingo Miotti de jugar para Italia: “Lo voy a bancar”

Resumen para apurados
- El puma Justo Piccardo respaldó públicamente la decisión de su compañero en Montpellier, Domingo Miotti, de jugar para Italia tras no ser convocado por Argentina por cuatro años.
- Ambos comparten plantel en Francia, donde Miotti fue clave para la adaptación de Piccardo y viene de consolidarse como apertura titular tras una gran temporada en el Top 14.
- La elección de Miotti plantea un posible y particular cruce entre ambos amigos cuando Los Pumas se enfrenten al seleccionado de Italia en la ventana internacional de noviembre.
Justo Piccardo se refirió a la decisión de Domingo Miotti de representar internacionalmente a Italia y expresó públicamente su apoyo al apertura tucumano. Aunque reconoció que le habría gustado compartir equipo con él en Los Pumas, el centro argentino sostuvo que respeta el camino elegido por su compañero en Montpellier.
Miotti quedó habilitado para representar a la “Azzurra” después de pasar cuatro años sin recibir convocatorias del seleccionado argentino. La noticia no sorprendió a Piccardo, quien conocía desde hacía tiempo la posibilidad y había conversado personalmente con el tucumano.
“Lo sabía hace rato. Lo veníamos charlando y son decisiones. Es mi amigo, lo voy a bancar en la que tome”, aseguró. Luego profundizó sobre su postura. “Me encantaría que juegue conmigo en Los Pumas, pero es su decisión y es muy personal”, indicó.
El vínculo entre ambos se fortaleció durante la llegada de Piccardo al rugby francés. El jugador surgido del SIC pasó de Pampas a Montpellier y encontró en Miotti una figura fundamental para adaptarse al club y a una nueva vida lejos de Argentina.
“Me salvó la vida. Él, ya instalado, me puso bajo el ala. Agradecido totalmente con él”, confesó Piccardo al recordar sus primeros meses en Francia.
El actual jugador de Los Pumas también destacó el enorme crecimiento deportivo de Miotti durante la última temporada del Top 14. El tucumano comenzó sin tener garantizada la titularidad, pero logró adueñarse de la camiseta número 10 gracias a su rendimiento y constancia.
“Mingo tuvo un año increíble, desde el juego, lo físico, lo mental, todo. Arrancó suplente, el año pasado lo querían sacar del equipo, agarró la 10 y no la soltó. La rompió toda. Yo vi cómo laburó y se lo merece”, remarcó.
La decisión abre la posibilidad de que ambos vuelvan a compartir una cancha, aunque esta vez como rivales. Argentina visitará a Italia en noviembre y Piccardo no evitó bromear ante un eventual enfrentamiento contra su amigo.
“Que empiece a hacer vuelos laterales porque lo voy a buscar todo el partido, si me toca”, lanzó entre risas.
Más allá de la competencia y del deseo de defender juntos la camiseta argentina, Piccardo dejó en claro que respaldará a Miotti durante esta nueva etapa. Eso sí, estableció un límite para cuando se enfrenten los seleccionados: “Ojalá le vaya muy bien, pero contra Argentina no”, concluyó.