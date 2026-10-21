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Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan

La plataforma habilitó una biblioteca de títulos en español y otros idiomas, con obras de autoras argentinas como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro y Agustina Bazterrica.

AUDIOLIBROS+. Spotify sumo el servicio y ofrece 15 horas de escucha por mes.
AUDIOLIBROS+. Spotify sumo el servicio y ofrece 15 horas de escucha por mes. / FREEPIK
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Spotify habilitó su catálogo de audiolibros en Argentina mediante el plan Audiolibros+, con el objetivo de diversificar su oferta de contenidos digitales en el país.
  • El servicio ofrece 15 horas mensuales por $4.499 más impuestos, e incluye obras de autoras locales tras sellar acuerdos con editoriales argentinas e internacionales.
  • La plataforma sumará más de 350.000 títulos para fin de año, buscando consolidarse como un actor central en el consumo editorial digital de América Latina.
Resumen generado con IA

Spotifyya habilitó los audiolibros en la Argentina, la novedad forma parte de una expansión que llevará este formato a más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas a fin de año.

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En el país, el acceso principal será a través de Audiolibros+, un servicio que permite escuchar libros dentro de la misma app de Spotify y suma 15 horas de reproducción por mes. No hace falta descargar otra aplicación: los títulos aparecen junto con la música y los podcasts.

Cuánto cuesta en Argentina

Audiolibros+ tiene un precio de $4.499 mensuales más impuestos. En el caso de quienes ya tienen un plan Premium compatible, el valor se suma a la suscripción habitual. 

SPOTIFY. Los audiolibros ya aparecen dentro de la plataforma en Argentina. SPOTIFY. Los audiolibros ya aparecen dentro de la plataforma en Argentina. / CAPTURA DE PANTALLA

Pero también puede contratarse desde la versión gratuita de Spotify, como un plan independiente para acceder a los audiolibros.

Qué libros se podrán escuchar

Con la expansión internacional, Spotify anunció más de 350.000 títulos y nuevos catálogos en español, portugués, italiano, polaco y otros idiomas. 

De las obras disponibles, 30.000 títulos son narrados en español. Entre la oferta nacional se destacan producciones de autoras argentinas como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro y Agustina Bazterrica

Asimismo, la firma sueca concretó alianzas estratégicas con editoriales como el Fondo de Cultura Económica de Argentina, Ediciones Godot y Fiordo Editorial.

PRECIO. El servicio cuesta $4.499 mensuales más impuestos. PRECIO. El servicio cuesta $4.499 mensuales más impuestos. / CAPTURA DE PANTALLA

Cómo activar Audiolibros+

Los usuarios pueden ingresar a Planes y complementos dentro de su cuenta de Spotify y buscar Audiolibros+.

Quienes tengan Premium Individual o sean titulares de planes Familiar o Duo pueden agregarlo directamente. Los miembros de un plan Familiar o Duo deben pedirle el acceso a quien administra la cuenta. Spotify

En la versión gratuita, la opción aparece como un plan independiente.

Una vez activado, las horas quedan disponibles cada mes y pueden utilizarse con cualquier título incluido en el catálogo para suscriptores.

Qué pasa si las 15 horas no alcanzan

El tiempo se descuenta a medida que se escucha un libro: si un audiolibro dura ocho horas, por ejemplo, quedarían otras siete disponibles durante ese mes. 

Cuando se terminan, Spotify permite comprar una recarga de horas sin tener que esperar a la próxima renovación. También existe la posibilidad de comprar determinados títulos de manera individual. 

Del libro físico al audio

Una de las funciones nuevas es Page Match. La herramienta permite escanear el código ISBN de un libro y usar el número de página para encontrar en el audiolibro el punto exacto donde se dejó la lectura. 

La idea es poder pasar del papel o e-book al audio sin tener que buscar manualmente el capítulo. Spotify informó que la función trabaja en más de 30 idiomas.

También se puede mantener el avance entre dispositivos y descargar contenido para escucharlo sin conexión.

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