Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema

Resumen para apurados
- La diputada de LLA Soledad Molinuevo presentó una casación en Tucumán para llevar a la Corte Suprema el fallo que le ordenó borrar tuits contra Osvaldo Jaldo.
- La medida judicial previa determinó que los mensajes difundidos en redes sociales por la legisladora contenían agravios dirigidos hacia la figura del gobernador provincial.
- De ser admitido por el máximo tribunal, el litigio sentará jurisprudencia sobre el alcance de la libertad de expresión frente a las demandas por ofensas en redes.
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