Política

Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema

La diputada de LLA interpuso un recurso de casación contra el fallo que le ordenó borrar los posteos referidos al gobernador considerados agraviantes.

EN LA BANCA. La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza. Foto de Facebook
EN LA BANCA. La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza. Foto de Facebook
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La diputada de LLA Soledad Molinuevo presentó una casación en Tucumán para llevar a la Corte Suprema el fallo que le ordenó borrar tuits contra Osvaldo Jaldo.
  • La medida judicial previa determinó que los mensajes difundidos en redes sociales por la legisladora contenían agravios dirigidos hacia la figura del gobernador provincial.
  • De ser admitido por el máximo tribunal, el litigio sentará jurisprudencia sobre el alcance de la libertad de expresión frente a las demandas por ofensas en redes.
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