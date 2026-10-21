In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites

Hubo una época en la escena Argentina que ser un galán implicaba mucho más que un rostro bonito. Para alcanzar ese lugar de privilegio había que tener carisma, personalidad, talento y muchas virtudes más que confluían en Antonio Grimau, el claro exponente de esa construcción artística que falleció cerca de la medianoche del lunes a los 82 años por problemas respiratorios (padecía EPID, sigla de enfermedad pulmonar intersticial difusa). Su partida deja un gran espacio vacante en ese campo, sin herederos contemporáneos, pero además implica la pérdida de un intérprete consumado que desafió sus límites y la idealización del público.
El actor nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada (Lanús, provincia de Buenos Aires), y fue bautizado Antonio Rebolini. Huérfano desde los 13 años, comenzó a actuar a los 16, ya en la Capital Federal, y fue determinante su formación con Juan Carlos Gené para volcarse de lleno en la profesión. Se afilió en 1970 a la Asociación Argentina de Actores, para redondear más de seis décadas volcado a la interpretación.
Su recorrido artístico pasó con solvencia por el teatro, el cine y la televisión, con un registro que rompía habitualmente el encasillamiento para avanzar en roles que lo increpaban y desafiaban (desde homosexuales a villanos), lo que le permitía reinventar su vínculo con la gente. Sobre las tablas integró los elencos de “Vidas privadas”, “El acompañamiento”, “El reñidero”, “El anatomista”, “Darse cuenta”, “Yepeto”, “Príncipe azul”, “La gata sobre el tejado de zinc caliente”, “Hamlet”, “Danza macabra, “Un guapo del 900”, “Salven al cómico”, “Cartas de amor”. “El avaro” y “Los invertidos”, en uno de sus trabajos más recordados y por el que ganó tres premios. Incursionó en el musical con “Hello, Dolly!”, junto a Lucía Galán y dirigido por Arturo Puig. Hasta este año estaba haciendo “Vamo’ los pibes”, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro.
Martín Fierro
En televisión construyó una amplia trayectoria, integrando elencos de títulos como “Rolando Rivas, taxista”, “Con odio y con amor”, “Dos a quererse”, “Trampa para un soñador”, “Amar al salvaje”, “Cuatro hombres para Eva”, “Por siempre mujercitas”, “Poliladron”, “Verdad consecuencia”, “Ricos y famosos”, “Soy gitano”, “Padre Coraje”, “Sin código”, “Hombres de honor”, “Mujeres asesinas”, “Mujeres de nadie”, “Herencia de amor”, “Valientes” y “Vidas robadas”, para darle voz a personajes de características muy distintas y, asimismo, distantes del registro masculino que le dio popularidad. Por la serie “Sandro de América”, recibió el premio Martín Fierro como protagonista en 2018.
“La Mary”, “Proceso a la infamia”, “Los orilleros”, “Y mañana serán hombres”, “El hombre de arena”, “Los corruptores”, “Caballos salvajes”, “Secretos compartidos”, “Nada por perder” y “Angélica”, fueron algunas de las películas que lo tuvieron en su reparto.
En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en reconocimiento a su recorrido. Entre 1973 y 1980 estuvo en pareja con Leonor Manso, con quien tuvieron a su hijo Lucas, fallecido en febrero de 2010 por problemas de drogadicción. Tuvo dos hijas más de sus relaciones con Zonia Tela y Cristina Sánchez.