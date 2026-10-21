In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites

Su recorrido artístico pasó con solvencia por el teatro, el cine y la televisión, con un registro que rompía habitualmente el encasillamiento para avanzar en roles que lo increpaban y desafiaban (desde homosexuales a villanos), lo que le permitía reinventar su vínculo con la gente. Sobre las tablas integró los elencos de “Vidas privadas”, “El acompañamiento”, “El reñidero”, “El anatomista”, “Darse cuenta”, “Yepeto”, “Príncipe azul”, “La gata sobre el tejado de zinc caliente”, “Hamlet”, “Danza macabra, “Un guapo del 900”, “Salven al cómico”, “Cartas de amor”. “El avaro” y “Los invertidos”, en uno de sus trabajos más recordados y por el que ganó tres premios. Incursionó en el musical con “Hello, Dolly!”, junto a Lucía Galán y dirigido por Arturo Puig. Hasta este año estaba haciendo “Vamo’ los pibes”, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro.