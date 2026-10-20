Juicio oral

Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo

Los acusados habían capturado a un joven en el barrio El Portal del Parque mediante una falsa compra de marihuana. Lo retuvieron en la Jefatura de Zona III y cobraron $ 240.000 a su madre para liberarlo.

La víctima habia sido secuestrada en la sede de la Jefatura de Zona III.
La víctima habia sido secuestrada en la sede de la Jefatura de Zona III.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán condenó a cuatro policías y a un civil a más de 10 años de cárcel tras ser hallados culpables del secuestro extorsivo de un joven.
  • Los acusados engañaron a la víctima con una falsa compra de marihuana, la retuvieron en la Jefatura de Zona III y exigieron 240.000 pesos a su madre para liberarla.
  • El fallo sienta un severo precedente judicial contra la corrupción policial y el uso de dependencias oficiales para cometer delitos graves en la provincia.
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