Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo
Los acusados habían capturado a un joven en el barrio El Portal del Parque mediante una falsa compra de marihuana. Lo retuvieron en la Jefatura de Zona III y cobraron $ 240.000 a su madre para liberarlo.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó a cuatro policías y a un civil a más de 10 años de cárcel tras ser hallados culpables del secuestro extorsivo de un joven.
- Los acusados engañaron a la víctima con una falsa compra de marihuana, la retuvieron en la Jefatura de Zona III y exigieron 240.000 pesos a su madre para liberarla.
- El fallo sienta un severo precedente judicial contra la corrupción policial y el uso de dependencias oficiales para cometer delitos graves en la provincia.
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