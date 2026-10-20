Breves judiciales

La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia

Se trata de la revisión interdisciplinaria de la guía de actuación judicial aprobada en 2015, con el propósito de optimizar los estándares de protección y erradicar cualquier riesgo de revictimización de niños y adolescentes que atraviesan los tribunales.

La vocal de la Corte Claudia Sbdar encabezó el encuentro.
La vocal de la Corte Claudia Sbdar encabezó el encuentro.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán, con Claudia Sbdar al frente, actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia para erradicar su revictimización.
  • El proceso consiste en una revisión interdisciplinaria de la guía judicial aprobada en 2015, buscando adecuar los procedimientos a estándares modernos de protección.
  • La medida apunta a optimizar la intervención en tribunales y garantizar un entorno seguro y con plenas garantías procesales para los menores en el sistema judicial.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Poder Judicial de TucumánCorte Suprema de Justicia de TucumánClaudia SbdarEleonora Rodríguez Campos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
1

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
2

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
3

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado
4

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
5

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
3

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
4

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Qué sostiene la Corte provincial sobre la perspectiva de género en denuncias de abuso o femicidios

Qué sostiene la Corte provincial sobre la perspectiva de género en denuncias de abuso o femicidios

Comentarios