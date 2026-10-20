La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia
Se trata de la revisión interdisciplinaria de la guía de actuación judicial aprobada en 2015, con el propósito de optimizar los estándares de protección y erradicar cualquier riesgo de revictimización de niños y adolescentes que atraviesan los tribunales.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán, con Claudia Sbdar al frente, actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia para erradicar su revictimización.
- El proceso consiste en una revisión interdisciplinaria de la guía judicial aprobada en 2015, buscando adecuar los procedimientos a estándares modernos de protección.
- La medida apunta a optimizar la intervención en tribunales y garantizar un entorno seguro y con plenas garantías procesales para los menores en el sistema judicial.
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