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Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas

La búsqueda es para un puesto junior, dentro del negocio de Frutas y Jugos. Apunta a perfiles con manejo avanzado de Excel y disponibilidad para realizar visitas a campo.

LEDESMA. La empresa abrió una vacante junior para su negocio de Frutas y Jugos.
LEDESMA. La empresa abrió una vacante junior para su negocio de Frutas y Jugos. / GOOGLE
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ledesma abrió una búsqueda laboral en Tucumán para contratar un analista junior en su área de Frutas y Jugos, dirigida a graduados recientes de Agronomía.
  • La vacante en LinkedIn no exige experiencia previa, pero pide manejo de Excel y disponibilidad para tareas de gestión productiva y visitas a campo.
  • La convocatoria representa una oportunidad clave de inserción profesional para jóvenes agrónomos en una de las principales empresas agroindustriales de la región.
Resumen generado con IA

Ledesma, conocida por su producción de azúcar, papel y derivados agroindustriales, abrió una búsqueda laboral en la provincia para incorporar un Analista Junior de Gestión Productiva. El puesto forma parte del negocio de Frutas y Jugos y está pensado para perfiles que quieran trabajar con información productiva, costos, presupuestos y seguimiento de la operación.

La posición es full time y apunta a graduados de Ingeniería Agronómica o carreras afines. En la publicación de LinkedIn figura dentro del nivel “sin experiencia”, por lo que puede ser una oportunidad para quienes estén comenzando su recorrido profesional.

Qué ofrece la empresa

Entre los beneficios publicados aparecen cobertura médica prepaga para la persona contratada y su grupo familiar, días de vacaciones y un día de cumpleaños flexible.

FRUTAS Y JUGOS. La vacante forma parte de una de las unidades productivas de Ledesma. FRUTAS Y JUGOS. La vacante forma parte de una de las unidades productivas de Ledesma. / CAPTURA DE PANTALLA

La publicación no informa sueldo ni una fecha de cierre específica para la convocatoria.

Cómo postularse

La búsqueda está publicada en LinkedIn Jobs con el nombre “Analista Junior de Gestión Productiva - Negocio de Frutas y Jugos”.

FRUTAS Y JUGOS. La vacante forma parte de una de las unidades productivas de Ledesma. FRUTAS Y JUGOS. La vacante forma parte de una de las unidades productivas de Ledesma. / CAPTURA DE PANTALLA

Para postularse hay que ingresar a la vacante, iniciar sesión en LinkedIn y completar la solicitud desde la misma publicación.

Qué va a hacer la persona que quede seleccionada

El eje del puesto está en transformar datos de la operación en información útil para la gestión. Entre las tareas aparecen:

- seguimiento de producción, cosecha, transporte, labores agrícolas y consumo de recursos;

-análisis de costos, detección de desvíos, elaboración de indicadores y seguimiento presupuestario.

Pero no será un trabajo exclusivamente de escritorio, la vacante también contempla visitas y relevamientos a campo, para relacionar los números con lo que ocurre en la producción.

Qué perfil encaja mejor

Ledesma pide formación en Ingeniería Agronómica o carreras afines y manejo avanzado de Excel.

También busca un perfil analítico, con capacidad para interpretar indicadores productivos y económicos, preparar informes y detectar oportunidades de mejora.

Hay conocimientos que suman, aunque no aparecen como excluyentes: experiencia con costos, gestión productiva, SAP, herramientas de Business Intelligence e inteligencia artificial.

Además, la persona deberá residir en San Miguel de Tucumán o zonas cercanas.

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