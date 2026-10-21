Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas

Resumen para apurados
- Ledesma abrió una búsqueda laboral en Tucumán para contratar un analista junior en su área de Frutas y Jugos, dirigida a graduados recientes de Agronomía.
- La vacante en LinkedIn no exige experiencia previa, pero pide manejo de Excel y disponibilidad para tareas de gestión productiva y visitas a campo.
- La convocatoria representa una oportunidad clave de inserción profesional para jóvenes agrónomos en una de las principales empresas agroindustriales de la región.
Ledesma, conocida por su producción de azúcar, papel y derivados agroindustriales, abrió una búsqueda laboral en la provincia para incorporar un Analista Junior de Gestión Productiva. El puesto forma parte del negocio de Frutas y Jugos y está pensado para perfiles que quieran trabajar con información productiva, costos, presupuestos y seguimiento de la operación.
La posición es full time y apunta a graduados de Ingeniería Agronómica o carreras afines. En la publicación de LinkedIn figura dentro del nivel “sin experiencia”, por lo que puede ser una oportunidad para quienes estén comenzando su recorrido profesional.
Qué ofrece la empresa
Entre los beneficios publicados aparecen cobertura médica prepaga para la persona contratada y su grupo familiar, días de vacaciones y un día de cumpleaños flexible.
La publicación no informa sueldo ni una fecha de cierre específica para la convocatoria.
Cómo postularse
La búsqueda está publicada en LinkedIn Jobs con el nombre “Analista Junior de Gestión Productiva - Negocio de Frutas y Jugos”.
Para postularse hay que ingresar a la vacante, iniciar sesión en LinkedIn y completar la solicitud desde la misma publicación.
Qué va a hacer la persona que quede seleccionada
El eje del puesto está en transformar datos de la operación en información útil para la gestión. Entre las tareas aparecen:
- seguimiento de producción, cosecha, transporte, labores agrícolas y consumo de recursos;
-análisis de costos, detección de desvíos, elaboración de indicadores y seguimiento presupuestario.
Pero no será un trabajo exclusivamente de escritorio, la vacante también contempla visitas y relevamientos a campo, para relacionar los números con lo que ocurre en la producción.
Qué perfil encaja mejor
Ledesma pide formación en Ingeniería Agronómica o carreras afines y manejo avanzado de Excel.
También busca un perfil analítico, con capacidad para interpretar indicadores productivos y económicos, preparar informes y detectar oportunidades de mejora.
Hay conocimientos que suman, aunque no aparecen como excluyentes: experiencia con costos, gestión productiva, SAP, herramientas de Business Intelligence e inteligencia artificial.
Además, la persona deberá residir en San Miguel de Tucumán o zonas cercanas.