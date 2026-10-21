Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas

Ledesma, conocida por su producción de azúcar, papel y derivados agroindustriales, abrió una búsqueda laboral en la provincia para incorporar un Analista Junior de Gestión Productiva. El puesto forma parte del negocio de Frutas y Jugos y está pensado para perfiles que quieran trabajar con información productiva, costos, presupuestos y seguimiento de la operación.