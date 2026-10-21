Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá

¿Buscás tu primera experiencia laboral, una pasantía o una oportunidad para poner en práctica lo que aprendiste en la facultad? El jueves 29 de octubre, más de 30 empresas e instituciones se reunirán en Yerba Buena para acercar sus búsquedas laborales a estudiantes y jóvenes profesionales. La cita será en la Feria de Empleo UNSTA 2026, una jornada para conocer qué perfiles buscan las organizaciones, presentar el currículum y abrir nuevas puertas en el mundo del trabajo.