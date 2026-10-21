SociedadEducación

Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá

Más de 30 empresas participarán de la jornada el jueves 29 de octubre en Yerba Buena, con búsquedas laborales, pasantías y talleres para estudiantes, graduados y jóvenes profesionales. La entrada será gratuita, con inscripción previa.

FERIA DE EMPLEO. Más de 30 empresas llegan a Tucumán para conectar a jóvenes con el mundo laboral. / UNSTA
FERIA DE EMPLEO. Más de 30 empresas llegan a Tucumán para conectar a jóvenes con el mundo laboral. / UNSTA
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UNSTA realizará la Feria de Empleo el jueves 29 de octubre en Yerba Buena para conectar a estudiantes y graduados con más de 30 empresas en busca de talento.
  • El evento gratuito requiere inscripción previa online. Incluirá stands de reclutamiento, recepción de CVs y charlas sobre mercado laboral junto a Global Shapers.
  • La iniciativa busca consolidar el vínculo de la universidad con el sector productivo regional y facilitar el acceso de jóvenes a sus primeras experiencias y pasantías.
Resumen generado con IA

¿Buscás tu primera experiencia laboral, una pasantía o una oportunidad para poner en práctica lo que aprendiste en la facultad? El jueves 29 de octubre, más de 30 empresas e instituciones se reunirán en Yerba Buena para acercar sus búsquedas laborales a estudiantes y jóvenes profesionales. La cita será en la Feria de Empleo UNSTA 2026, una jornada para conocer qué perfiles buscan las organizaciones, presentar el currículum y abrir nuevas puertas en el mundo del trabajo.

La actividad se desarrollará de 10 a 16 en el auditorio del Campus de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), ubicado en avenida Presidente Perón 2085. La convocatoria está abierta a estudiantes, graduados, docentes, colaboradores de la institución y público en general. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa.

100 becas completas para estudiar en la Unsta: quiénes pueden acceder en Tucumán

100 becas completas para estudiar en la Unsta: quiénes pueden acceder en Tucumán

Qué oportunidades habrá

Las empresas e instituciones tendrán stands para presentar sus actividades, difundir búsquedas laborales y dar a conocer sus programas de pasantías, prácticas profesionales y jóvenes profesionales. Los asistentes podrán conversar con sus representantes, consultar qué perfiles buscan y dejar sus currículums.

La jornada también tendrá un ciclo de charlas y actividades sobre empleo, desarrollo profesional y tendencias del mercado laboral. La iniciativa se organizará en articulación con Global Shapers.

Las actividades buscarán ofrecer herramientas prácticas para afrontar la búsqueda de trabajo y planificar los próximos pasos de una carrera. A esto se sumará un sector gastronómico con propuestas de Gastronomía, Espacio Juntarnos y Leno, que funcionará como punto de encuentro para compartir durante la jornada y ampliar la red de contactos.

Carreras 100% online: qué se puede estudiar a distancia en la Unsta

Carreras 100% online: qué se puede estudiar a distancia en la Unsta

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza a través del sitio oficial de la UNSTA: https://www.unsta.edu.ar/feriaempleo/. Allí se deben completar los datos personales y la información sobre el perfil académico y laboral.

La Feria de Empleo forma parte de las acciones de vinculación de la universidad con el sector socio-productivo de la región. Con esta iniciativa, la UNSTA busca fortalecer los lazos con empresas y organizaciones y generar nuevas oportunidades para su comunidad y el público interesado.

Para quienes están por terminar sus estudios, buscan su primera pasantía o quieren conocer qué posibilidades ofrece el mercado laboral, la feria puede ser un buen punto de partida. A veces, una conversación con la persona indicada permite descubrir una oportunidad que todavía no estaba en el radar.

Post Instagram

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Universidad del Norte Santo Tomás de AquinoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición
1

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana
2

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios
3

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó dictador y pidió sacar a los socialistas a patadas
4

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”
5

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Ranking notas premium
Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
1

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
2

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
3

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
4

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Sándwich de milanesa y empanadas: los famosos que se rindieron ante la gastronomía tucumana

Ordenaron cerrar el complejo de aguas termales en Catamarca: murió un niño por una infección “comecerebros”

Ordenaron cerrar el complejo de aguas termales en Catamarca: murió un niño por una infección “comecerebros”

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Transformación de la secundaria en Tucumán: qué cambios quieren los chicos

Transformación de la secundaria en Tucumán: qué cambios quieren los chicos

Comentarios