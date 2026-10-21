Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá
Más de 30 empresas participarán de la jornada el jueves 29 de octubre en Yerba Buena, con búsquedas laborales, pasantías y talleres para estudiantes, graduados y jóvenes profesionales. La entrada será gratuita, con inscripción previa.
Resumen para apurados
- La UNSTA realizará la Feria de Empleo el jueves 29 de octubre en Yerba Buena para conectar a estudiantes y graduados con más de 30 empresas en busca de talento.
- El evento gratuito requiere inscripción previa online. Incluirá stands de reclutamiento, recepción de CVs y charlas sobre mercado laboral junto a Global Shapers.
- La iniciativa busca consolidar el vínculo de la universidad con el sector productivo regional y facilitar el acceso de jóvenes a sus primeras experiencias y pasantías.
¿Buscás tu primera experiencia laboral, una pasantía o una oportunidad para poner en práctica lo que aprendiste en la facultad? El jueves 29 de octubre, más de 30 empresas e instituciones se reunirán en Yerba Buena para acercar sus búsquedas laborales a estudiantes y jóvenes profesionales. La cita será en la Feria de Empleo UNSTA 2026, una jornada para conocer qué perfiles buscan las organizaciones, presentar el currículum y abrir nuevas puertas en el mundo del trabajo.
La actividad se desarrollará de 10 a 16 en el auditorio del Campus de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), ubicado en avenida Presidente Perón 2085. La convocatoria está abierta a estudiantes, graduados, docentes, colaboradores de la institución y público en general. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa.
Qué oportunidades habrá
Las empresas e instituciones tendrán stands para presentar sus actividades, difundir búsquedas laborales y dar a conocer sus programas de pasantías, prácticas profesionales y jóvenes profesionales. Los asistentes podrán conversar con sus representantes, consultar qué perfiles buscan y dejar sus currículums.
La jornada también tendrá un ciclo de charlas y actividades sobre empleo, desarrollo profesional y tendencias del mercado laboral. La iniciativa se organizará en articulación con Global Shapers.
Las actividades buscarán ofrecer herramientas prácticas para afrontar la búsqueda de trabajo y planificar los próximos pasos de una carrera. A esto se sumará un sector gastronómico con propuestas de Gastronomía, Espacio Juntarnos y Leno, que funcionará como punto de encuentro para compartir durante la jornada y ampliar la red de contactos.
La Feria de Empleo forma parte de las acciones de vinculación de la universidad con el sector socio-productivo de la región. Con esta iniciativa, la UNSTA busca fortalecer los lazos con empresas y organizaciones y generar nuevas oportunidades para su comunidad y el público interesado.
Para quienes están por terminar sus estudios, buscan su primera pasantía o quieren conocer qué posibilidades ofrece el mercado laboral, la feria puede ser un buen punto de partida. A veces, una conversación con la persona indicada permite descubrir una oportunidad que todavía no estaba en el radar.
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