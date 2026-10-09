Polémica

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras

Con votos de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, el máximo tribunal dictó una medida cautelar interina en una causa ambiental iniciada en Bariloche. Rosenkrantz votó en disidencia. El freno regirá hasta que un juez federal defina la legitimación de los amparistas.

La Corte sacó un nuevo fallo sobre la ley de tierras.
La Corte sacó un nuevo fallo sobre la ley de tierras.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema suspendió de forma interina la derogación de la Ley de Tierras tras aceptar una cautelar en una causa ambiental de Bariloche.
  • El fallo contó con los votos de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, frente a la disidencia de Rosenkrantz, tras el revés previo en el caso Malvinas.
  • La suspensión regirá hasta que un juez federal defina la legitimación de los amparistas, marcando un freno clave a los cambios sobre el régimen de tierras.
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