Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras
Con votos de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, el máximo tribunal dictó una medida cautelar interina en una causa ambiental iniciada en Bariloche. Rosenkrantz votó en disidencia. El freno regirá hasta que un juez federal defina la legitimación de los amparistas.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema suspendió de forma interina la derogación de la Ley de Tierras tras aceptar una cautelar en una causa ambiental de Bariloche.
- El fallo contó con los votos de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, frente a la disidencia de Rosenkrantz, tras el revés previo en el caso Malvinas.
- La suspensión regirá hasta que un juez federal defina la legitimación de los amparistas, marcando un freno clave a los cambios sobre el régimen de tierras.
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