Diputados comienza el debate por una nueva ley de biocombustibles: qué importancia tiene para Tucumán

La industria azucarera tucumana tendrá esta semana una nueva oportunidad para ampliar su participación en el mercado de combustibles. La Cámara de Diputados comenzará este martes, desde las 15.30, a debatir una nueva Ley de Biocombustibles, que propone elevar el porcentaje obligatorio de bioetanol en las naftas. La discusión, de especial interés para las provincias productoras de caña de azúcar, también pondrá a prueba los acuerdos políticos que el Gobierno nacional construye con los gobernadores.