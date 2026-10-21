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Por séptima vez, Aguilares será sede del circuito AJPP: cuándo y dónde se juega el torneo de pádel

El certamen se disputará del 22 al 25 de octubre en el polideportivo municipal y en los clubes Papalucho e Il Tano Pádel. La entrada será gratuita.

PÁDEL EN EL SUR. Aguilares recibe desde este jueves la etapa 36 del circuito AJPP, con entrada libre y gratuita.
PÁDEL EN EL SUR. Aguilares recibe desde este jueves la etapa 36 del circuito AJPP, con entrada libre y gratuita.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aguilares recibirá del 22 al 25 de octubre la etapa 36 del circuito profesional de pádel AJPP en tres sedes locales, para disputar un torneo masculino de categoría 6000.
  • Es la séptima vez que la ciudad alberga la competencia avalada por la APA. Se disputará en el polideportivo municipal y dos clubes, con entrada libre y gratuita.
  • El evento, respaldado por el gobierno tucumano, consolida a la región como polo del pádel nacional y culminará el domingo con la definición del título profesional.
Resumen generado con IA

Aguilares volverá a ser escenario del pádel profesional. Desde este jueves 22 y hasta el domingo 25, la ciudad recibirá la etapa 36 del circuito de la AJPP, en un torneo de categoría 6000.

Será la séptima vez que la “Ciudad de las Avenidas” organice un torneo masculino del circuito, que cuenta con el aval de la Asociación Pádel Argentino. La competencia tendrá tres sedes: el polideportivo municipal y los clubes Papalucho e Il Tano Pádel.

La entrada será libre y gratuita, por lo que el público podrá acercarse a seguir los partidos durante los cuatro días de competencia. El arbitraje estará a cargo de Gustavo Pacheco y José Maldonado.

El cronograma

Las instancias decisivas se jugarán el domingo: las semifinales están programadas para las 15 y las 16.15, mientras que la final se disputará desde las 20.

El torneo cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Aguilares, el Concejo Deliberante local, la Legislatura y el Gobierno de Tucumán, además de la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia.

La presentación oficial se realizará este jueves, a las 11.45, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

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