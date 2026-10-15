La frase que el médico de Roña Castro todavía no puede olvidar, un mes antes de su muerte

La muerte de Jorge “Roña” Castro sigue causando conmoción entre quienes compartieron con él buena parte de su vida. Uno de ellos es Walter Quintero, el médico que lo acompañó durante más de 30 años y que todavía no logra asimilar su fallecimiento. En diálogo con Radio Universidad, recordó que había visto al excampeón mundial apenas un mes antes, durante una emisión de El Roña y Jony Sin Filtro, el programa de streaming que conducía junto a su amigo Jonathan Di Primio.