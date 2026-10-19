Los insultos racistas contra Los Naranjitas llegaron a la Legislatura: piden investigar y aplicar sanciones

La denuncia por los insultos racistas y discriminatorios contra los jugadores del seleccionado M17 de Tucumán sumó un nuevo capítulo. Los legisladores de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra impulsan un proyecto de declaración en la Legislatura para repudiar lo ocurrido y reclamar una investigación que permita identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.