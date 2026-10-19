Los insultos racistas contra Los Naranjitas llegaron a la Legislatura: piden investigar y aplicar sanciones

Resumen para apurados
- Legisladores tucumanos pidieron sancionar los insultos racistas sufridos el sábado por el seleccionado juvenil M17 frente a la URBA en Buenos Aires.
- Familiares filmaron agresiones verbales por origen norteño desde la tribuna local durante el torneo, aunque ambos planteles mantuvieron un clima de respeto y camaradería.
- La iniciativa busca que la UAR y la URBA apliquen sanciones disciplinarias al club y a los agresores para prevenir futuros actos de discriminación en el rugby formativo.
La denuncia por los insultos racistas y discriminatorios contra los jugadores del seleccionado M17 de Tucumán sumó un nuevo capítulo. Los legisladores de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra impulsan un proyecto de declaración en la Legislatura para repudiar lo ocurrido y reclamar una investigación que permita identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Los hechos denunciados tuvieron lugar el sábado, durante el partido entre Tucumán y la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil. El duelo se disputó en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club.
Según los antecedentes incluidos en los fundamentos de la iniciativa, familiares de los jugadores tucumanos registraron en videos agresiones verbales provenientes de la tribuna local, con expresiones despectivas hacia los adolescentes por su origen norteño.
El proyecto plantea que el repudio institucional debe estar acompañado de medidas concretas. Por eso, solicita que la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la URBA, a través de sus respectivos órganos disciplinarios, investiguen lo sucedido y apliquen las sanciones que correspondan al club anfitrión y a las personas involucradas que puedan ser identificadas.
Bussi, quien preside la Comisión de Deportes de la Legislatura, sostiene que es necesario proteger a los jóvenes deportistas y prevenir nuevos episodios de discriminación. En esa línea, la propuesta remarca que el respeto exigido a los jugadores dentro del campo de juego también debe regir para dirigentes, familiares y espectadores.
Solidaridad con Los Naranjitas
Además del pedido de investigación, la iniciativa expresa su solidaridad con los integrantes del seleccionado tucumano M17, sus familias, el cuerpo técnico y la Unión de Rugby de Tucumán (URT).
Los fundamentos también destacan el comportamiento de ambos planteles durante la jornada. Pese a la gravedad de los hechos denunciados en las tribunas, los equipos disputaron el encuentro con cordialidad y compartieron el tradicional tercer tiempo, en un clima de camaradería.