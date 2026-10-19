La URT analizará el caso de Los Naranjitas, pero busca evitar acusaciones generalizadas

La denuncia por los insultos discriminatorios contra los jugadores del seleccionado M17 de Tucumán todavía no tuvo un avance institucional concreto, pero el tema comenzará a ser analizado formalmente por la Unión de Rugby de Tucumán (URT). La entidad, de acuerdo a lo que explicó un vocero de la institución, abordará el caso durante la reunión de su consejo directivo, prevista para esta martes por la noche, con la intención de evaluar los pasos a seguir.