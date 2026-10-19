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La URT analizará el caso de Los Naranjitas, pero busca evitar acusaciones generalizadas

La dirigencia tratará la denuncia por insultos discriminatorios en su reunión de este martes. Todavía no hubo contactos con la URBA. Buscan definir cómo avanzar.

NO SE ADELANTAN. Los directivos de la URT buscan analizar cada detalle, antes de dar cualquier paso.
NO SE ADELANTAN. Los directivos de la URT buscan analizar cada detalle, antes de dar cualquier paso. Foto de Instagram @urtrugby
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La URT analizará este martes en Tucumán los pasos a seguir tras los insultos discriminatorios sufridos por el seleccionado M17 ante Buenos Aires, buscando evitar generalizaciones.
  • El hecho ocurrió el 17 de octubre en Buenos Aires, donde familiares filmaron agresiones verbales hacia los jóvenes norteños durante el Campeonato Argentino Juvenil.
  • La dirigencia definirá si eleva reclamos a la URBA y la UAR, mientras la Legislatura tucumana impulsa sanciones para prevenir actos de odio en el deporte.
Resumen generado con IA

La denuncia por los insultos discriminatorios contra los jugadores del seleccionado M17 de Tucumán todavía no tuvo un avance institucional concreto, pero el tema comenzará a ser analizado formalmente por la Unión de Rugby de Tucumán (URT). La entidad, de acuerdo a lo que explicó un vocero de la institución, abordará el caso durante la reunión de su consejo directivo, prevista para esta martes por la noche, con la intención de evaluar los pasos a seguir.

Hasta el momento, las autoridades tucumanas no mantuvieron conversaciones con sus pares de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). La idea es analizar primero la situación puertas adentro y, a partir de allí, definir cómo proceder frente a los hechos denunciados por familiares de los jugadores de Los Naranjitas.

Según le comunicaron a LA GACETA, en la conducción de la URT buscan manejar el tema con prudencia. La intención es evitar generalizaciones y no responsabilizar a una institución por las expresiones atribuidas a una persona. La postura apunta a distinguir la gravedad de los insultos denunciados de cualquier interpretación que pueda extender la responsabilidad al conjunto de un club o de una comunidad deportiva.

El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre, durante el partido entre Tucumán y Buenos Aires, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil, disputado en las instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Familiares de los jugadores tucumanos registraron en videos expresiones discriminatorias dirigidas hacia los adolescentes por su procedencia norteña.

Las imágenes generaron repercusiones y un fuerte rechazo desde Tucumán. El presidente de la URT, Javier Budeguer, había cuestionado las expresiones que, de acuerdo a lo que se pudo observar en el video que se hizo viral a través de las redes sociales, se habían escuchado desde la tribuna.

La reunión del consejo directivo será el primer ámbito formal en el que la dirigencia de la URT evaluará el caso y las posibles acciones institucionales. Con ese análisis como punto de partida, quedará por definir si habrá contactos con la URBA y qué medidas podrían impulsarse ante las autoridades del rugby argentino.

“Hay que esperar. Queremos charlar bien este tema y, sobre todo, no generalizar ni acusar a una institución por un mensaje de una sola persona. No vamos a definir nada hasta tanto tengamos una reunión dentro del consejo”, confirmó un miembro de la mesa directiva de la casa madre del rugby tucumano.

Un proyecto de repudio en la Legislatura

En paralelo, el caso también llegó al ámbito político. Los legisladores de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra impulsan un proyecto de declaración para repudiar los insultos denunciados contra los integrantes del seleccionado tucumano M17.

La iniciativa solicita que la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la URBA investiguen lo sucedido a través de sus órganos disciplinarios y apliquen las sanciones que correspondan al club anfitrión y a las personas que puedan ser identificadas como responsables.

El proyecto expresa, además, su solidaridad con los jugadores, sus familias, el cuerpo técnico y la URT, y plantea la necesidad de que el rechazo a la discriminación se traduzca en medidas concretas de prevención y sanción.

Mientras la iniciativa legislativa sigue su curso, la dirigencia del rugby tucumano tendrá este martes su primera instancia de análisis formal. La expectativa estará puesta en conocer qué postura adoptará la URT y cómo avanzará el diálogo institucional para abordar lo ocurrido sin perder de vista la gravedad de los hechos denunciados.

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