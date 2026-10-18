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La URT repudió los insultos discriminatorios en Buenos Aires: "Es un racismo tremendo"

Durante el partido del Argentino Juvenil ante la URBA, familiares registraron agresiones verbales desde la tribuna local. El presidente de la unión tucumana, Javier Budeguer, condenó los dichos y exigió disculpas públicas.

MOLESTO. Javier Budeguer, presidente de la URT fue categórico a la hora de referirse a los autores de los dichos discriminatorios.
MOLESTO. Javier Budeguer, presidente de la URT fue categórico a la hora de referirse a los autores de los dichos discriminatorios.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La URT repudió insultos racistas de hinchas de URBA contra jugadores del seleccionado tucumano M17 este sábado en Buenos Aires, durante el Campeonato Argentino Juvenil.
  • Familiares grabaron agresiones verbales tildándolos de "indocumentados". Pese al buen clima entre los equipos, las agresoras exigieron borrar los videos al verse filmadas.
  • El titular de la URT exigió disculpas públicas para el norte argentino e invitó a los agresores a la fase final del torneo que se disputará en Tucumán en noviembre.
Resumen generado con IA

Familiares de jugadores del seleccionado M17 de Tucumán denunciaron insultos discriminatorios por parte del público local durante el partido disputado este sábado ante Buenos Aires (URBA), correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Argentino Juvenil en la sede de Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

El hecho se conoció a partir de los videos que los propios padres grabaron al escuchar las agresiones desde la tribuna. En los registros se oyen comentarios despectivos hacia los chicos por su procedencia norteña, tratándolos de “raros”, sugiriendo que eran “indocumentados” y calificándolos como “gente de mierda”. Según relató una de las madres presentes, las personas involucradas intentaron frenar la filmación y exigieron que se borrara el material al advertir que estaban siendo grabadas.

El presidente de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), Javier Budeguer, quien acompañó a la delegación en Buenos Aires, destacó el contraste entre lo que pasó afuera y el comportamiento de los planteles: "El partido fue muy bueno, tremendo, muy emotivo, muy duro y muy áspero, pero con total cordialidad. Después los chicos tuvieron el tercer tiempo y una charla entre los dos equipos pensando en volver a vernos; nada hacía presumir que pase esto".

Budeguer diferenció la actitud de las agresoras del acompañamiento de los hinchas visitantes: "Viajó mucha gente de Tucumán, muchos papás, y lo único que hacían era alentar a sus hijos y al equipo con el clásico 'vamos Tucumán, vamos Naranja'".

Al referirse a los agravios, el titular de la URT apuntó de lleno contra las responsables: "Es inexplicable, un racismo tremendo que nada tiene que ver con nuestro deporte y una ignorancia por parte de esas personas. Ellas deberían pedir disculpas a todo el norte argentino y al seleccionado M17 de Tucumán por las barrabasadas que dicen, que lo único que hacen es crear odio y resentimiento".

Por último, el dirigente hizo referencia a la etapa definitoria del torneo nacional, que se disputará en la provincia el próximo mes: "Las invitaría a esas señoras a que vengan al concentrado que se juega en Tucumán en noviembre, así pueden ver que no somos simios ni indocumentados".

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