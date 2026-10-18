La URT repudió los insultos discriminatorios en Buenos Aires: "Es un racismo tremendo"

El presidente de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), Javier Budeguer, quien acompañó a la delegación en Buenos Aires, destacó el contraste entre lo que pasó afuera y el comportamiento de los planteles: "El partido fue muy bueno, tremendo, muy emotivo, muy duro y muy áspero, pero con total cordialidad. Después los chicos tuvieron el tercer tiempo y una charla entre los dos equipos pensando en volver a vernos; nada hacía presumir que pase esto".