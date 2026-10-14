Cae de la natalidad en la Argentina y hay que repensar la educación

“Creo que hemos desatendido a los docentes -opina-, los hemos dejado muy solos en su tarea. Hay muchas cosas por revisar. Y a todo esto se suma la reducción de la natalidad, con lo cual va a haber menos estudiantes en las aulas y eso va a obligar a planificar las cosas de otra manera. Hoy, en la mayor parte de las provincias, hay saturación de docentes titulados; es decir que hay una gran cantidad de docentes que tienen el título y no logran ingresar al sistema por falta de planificación de la oferta de carreras en el sistema de formación docente”, ejemplificó.