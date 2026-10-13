“Escribí el libro que necesitaba leer”: sufrió bullying y hoy recorre escuelas para contar su historia

Hoy tiene 19 años, pero a los 17 comenzó a escribir "La venganza de la oruga", el libro que le hubiera gustado leer cuando sentía que nadie podía entenderla. “Escribí el libro que necesitaba leer”, explica sobre el origen de una obra que nació de su propia experiencia con el bullying. “Escribir era como gritar. Era mi única forma de desahogarme”, recuerda.