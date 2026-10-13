“Escribí el libro que necesitaba leer”: sufrió bullying y hoy recorre escuelas para contar su historia
Millie Toulet escribió "La venganza de la oruga" a los 17 años, a partir de su experiencia con el rechazo. Este sábado compartirá su historia en una charla para jóvenes en Yerba Buena sobre identidad y diferencias.
Resumen para apurados
- Millie Toulet dará una charla este sábado en Yerba Buena, Tucumán, sobre el bullying y su libro para concientizar a los jóvenes a partir de su experiencia con el acoso escolar.
- A los 17 años escribió "La venganza de la oruga" para canalizar el aislamiento y hostigamiento que sufrió en la secundaria, obra que luego llevó a talleres en escuelas.
- Estas actividades buscan abrir el debate sobre salud mental en las aulas y fomentar que los adolescentes enfrenten el rechazo aceptando sus diferencias identitarias.
“Yo soy lo que escribo, no lo que ustedes dicen”, dice Millie Toulet. Para ella, escribir fue una forma de recuperar una voz que durante años sintió que no podía usar. Mientras atravesaba el bullying en la secundaria, encontró en las palabras una manera de expresar lo que sentía y responder al rechazo.
Hoy tiene 19 años, pero a los 17 comenzó a escribir "La venganza de la oruga", el libro que le hubiera gustado leer cuando sentía que nadie podía entenderla. “Escribí el libro que necesitaba leer”, explica sobre el origen de una obra que nació de su propia experiencia con el bullying. “Escribir era como gritar. Era mi única forma de desahogarme”, recuerda.
Hoy, aquella experiencia personal la lleva a las aulas de Tucumán. Millie recorre escuelas para conversar con adolescentes sobre el bullying, la identidad y las diferencias. Este sábado 17 de octubre a las 11, también compartirá su historia en una charla en la librería Libro de Oro, en Yerba Buena.
Escribir para responder al rechazo
El bullying que vivió Millie no siempre se manifestaba a través de agresiones directas. Las palabras a sus espaldas, los susurros, el aislamiento y la exclusión marcaron sus días en el colegio.
“Yo vivía yendo todos los días al colegio y escuchando cosas que decían de mí, pero no podía responder”, cuenta. En ese contexto, la escritura se convirtió en una forma de recuperar el control sobre su propia historia.
En 2024, el libro salió de las páginas y llegó a las escuelas. Antes de cada charla, Millie admite que siente miedo de aburrir a los estudiantes o de que su historia no les interese. Sin embargo, suele encontrarse con curiosidad, respeto y preguntas que abren nuevas conversaciones.
También hay momentos difíciles. En algunos encuentros reconoce a jóvenes que atraviesan situaciones parecidas a las que ella vivió. Escucharlos le genera tristeza e impotencia, pero también le recuerda por qué decidió compartir su experiencia.
Durante una de sus últimas charlas, frente a unos 50 estudiantes, un chico de primer año levantó la mano y le dijo: “Yo me siento exactamente como vos te sentías”.
La frase la impactó. Al terminar la actividad, el estudiante se acercó y le contó que sus palabras lo habían ayudado mucho.
Para Millie, ese encuentro confirmó la importancia de hablar sobre el bullying y de generar espacios donde los adolescentes puedan expresar lo que sienten sin miedo a ser juzgados. A veces, contar una experiencia propia permite que alguien más encuentre las palabras para hablar de la suya.
Una charla para hablar sobre identidad y diferencias
La próxima oportunidad para escuchar su historia será este sábado 17 de octubre, durante el encuentro La venganza de las palabras, en la librería Libro de Oro, en Yerba Buena.
La propuesta parte de una pregunta que atraviesa la experiencia de Millie: ¿cómo ser uno mismo cuando los demás esperan que uno sea diferente? La actividad está dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes y abordará la identidad, la transformación personal y la búsqueda de un propósito.
El encuentro se realizará de 11 a 12:30, en Cariola 1794. La entrada será libre y gratuita, aunque hay cupos limitados y se requiere inscripción previa. Para confirmar asistencia, los interesados pueden comunicarse con la librería al 381 515-0096.
A quienes atraviesan situaciones de bullying, Millie les comparte una reflexión que construyó a partir de su propia historia. Durante mucho tiempo, creyó que había algo malo en ella y que el rechazo de los demás podía definir quién sería en el futuro.
Después de escribir su libro y encontrarse con cientos de jóvenes, aprendió a mirar esas diferencias de otra manera. “Eso que te hace distinto, eso que te hace no ser como el resto, es el secreto para alcanzar todo lo que vos querés”, sostiene.