Resumen para apurados
- Educación de Tucumán y Unicef inician este martes un congreso provincial para transformar la escuela secundaria y afianzar la relación entre familias y colegios.
- El evento reúne a docentes, padres y alumnos tras talleres previos iniciados en agosto, abordando el uso de pantallas y el pedido juvenil de mayor contención adulta.
- La iniciativa busca sentar las bases para crear el Consejo Provincial de Familias y consolidar programas de bienestar emocional y salud mental adolescente.
¿Qué escuela secundaria quieren las familias y los jóvenes tucumanos? ¿Cómo mejorar la relación entre los hogares y la escuela? ¿Cómo potenciar el acompañamiento de los padres y de la escuela hacia los chicos? ¿Cómo proceder para oponer límites a las pantallas? Estas y otras preguntas se debatirán en el Congreso “La Transformación de la Escuela Secundaria en Tucumán” que se realizará el martes y el miércoles.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán, conjuntamente con Unicef, se inaugurará este martes, a las 9, en el teatro Mercedes Sosa. La apertura estará a cargo de la ministra Susana Montaldo, junto al director de Educación de Nivel Secundario de la Nación, Manuel María Bianchi, y a la oficial de Educación de Unicef, Cecilia Litichever.
El congreso se desarrollará por las mañanas en el teatro Sosa y por las tardes en tres sedes: el Ciidept, el Liceo Remedios de Escalada de San Martín y la Escuela de Comercio N° 1. Participarán 1.400 docentes, 400 referentes de familias y numerosos estudiantes secundarios. Tanto los padres como los alumnos integrarán mesas paneles. Los primeros darán testimonio sobre su vínculo con las escuelas y analizarán distintos aspectos como el acompañamiento a sus hijos, las dificultades y las propuestas para mejorar la educación. Los segundos debatirán sobre la escuela que desean, sus inquietudes y anhelos.
También disertarán las representantes de Unicef Litichever y Aldana Morrone y el especialista en educación Isabelino Siede, quien se referirá a “Escuela y Familia en busca de un camino compartido”. El encuentro será amenizado con intervenciones artísticas de diferentes escuelas y se entregarán distinciones a supervisores.
La idea es propiciar un vínculo más fluido entre familia y escuelas
El congreso es parte de un proceso iniciado por el Ministerio de Educación para acercar distancia entre hogar y escuela. “Queremos invitar a las familias a involucrarse activamente en la educación de sus hijos”, sintetizaron Montaldo, la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo y la directora de nivel secundario, Rosa Casares. “Venimos preparando a los padres para este congreso desde agosto, a través de varias instancias precongreso. En distintos encuentros trabajamos las expectativas, preocupaciones y formas de participación de las familias”, dijo Casares.
“Este camino apunta a fundar la base para la conformación de un Consejo Provincial de Familias, pensado para formar referentes que potencien redes entre familias y logren una organización escolar más inclusiva, participativa y articulada con el territorio”, añadió Gallardo.
Casares remarcó la importancia de escuchar más a los jóvenes: “en las encuestas y encuentros que hacemos los jóvenes lo primero que nos plantean es que haya adultos que los acompañen, que estén presentes. El mayor pedido es el acompañamiento y el establecimiento de límites, porque de lo contrario se sienten desprotegidos”, dijo.
En ese marco y dentro de la Pedagogía del Cuidado, la ministra recordó que se está desarrollando en las escuelas el Programa de Bienestar Emocional, una iniciativa intersectorial impulsada por el Ministerio de Capital Humano, para el cuidado de la salud mental en los adolescentes. Como parte de este proceso de acercamiento a las familias, destacaron el trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia para la capacitación de docentes y directivos sobre el nuevo régimen penal juvenil. Esta idea, justamente, surgió en el primer congreso de Educación con participación de padres. La iniciativa que nació allí hoy se está desarrollando plenamente.