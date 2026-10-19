Qué escuela secundaria quieren las familias y los jóvenes tucumanos

En ese marco y dentro de la Pedagogía del Cuidado, la ministra recordó que se está desarrollando en las escuelas el Programa de Bienestar Emocional, una iniciativa intersectorial impulsada por el Ministerio de Capital Humano, para el cuidado de la salud mental en los adolescentes. Como parte de este proceso de acercamiento a las familias, destacaron el trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia para la capacitación de docentes y directivos sobre el nuevo régimen penal juvenil. Esta idea, justamente, surgió en el primer congreso de Educación con participación de padres. La iniciativa que nació allí hoy se está desarrollando plenamente.