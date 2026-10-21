Transformación de la secundaria en Tucumán: qué cambios quieren los chicos

Entre las principales preocupaciones planteadas por los chicos sobresalieron las dificultades en la convivencia escolar, el bullying y el acoso en redes sociales. Lejos de adoptar una postura defensiva, los alumnos coincidieron en que el aislamiento digital y la falta de canales institucionales agravan estas tensiones. También se expresaron sobre la necesidad de abrir más canales de diálogo o “espacios de escucha”, como dijo Candela Cisneros, de la escuela secundaria Cruz de Arriba. “Queremos una escuela donde podamos expresarnos sin ser juzgados”, acotó Soledad Fernández, de la escuela de San Pedro de Colalao.