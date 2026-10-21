Salta: Gendarmería decomisó 872 kilos de hojas de coca y 7.500 paquetes de cigarrillos extranjeros

Resumen para apurados
- Gendarmería decomisó en Salta 872 kilos de hojas de coca y 7.500 paquetes de cigarrillos ilegales valuados en $62 millones, tras frenar maniobras de contrabando.
- Los operativos ocurrieron en Orán y el Río Bermejo, donde grupos de personas cargaban los bultos en la espalda y huyeron hacia el monte al ser detectados por los uniformados.
- El secuestro, valuado con ARCA en más de 62 millones de pesos, refuerza los controles fronterizos para desarticular las rutas del tráfico ilegal en el norte argentino.
En dos operativos, realizados el mismo día, en menos de 30 miutos, Gendarmería Nacional interceptó 872 kilos de hojas de coca y 7.500 paquetes de cigarrillos extranjeros.
El primer operativo inició ayer a las 22:00 horas, sobre la Ruta Nacional N°50, cuando los funcionarios de la Sección Reforzada “28 de julio” del Escuadrón Reforzado 20 “Orán” junto con la Unidad de Reconocimiento “Santiago del Estero” patrullaban un sector denominado “El Basural”.
En el lugar, los gendarmes notaron que un grupo de personas trasladaban bultos sobre sus espaldas y quienes al advertir de la presencia del personal de la Fuerza arrojaron la carga, introduciéndose en la espesura de la zona.
Seguidamente, los uniformados constataron que dentro de los bultos se transportaba 200 kilos de hoja de coca en estado natural.
Media hora más tarde, efectivos de la Sección Reforzada “Aguas Blancas” dependiente del mismo Escuadrón Reforzado y la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” mientras recorrían la costa del Río Bermejo divisaron que un grupo de personas circulaban con bultos, bajo la modalidad de traslado de mercadería ilegal.
Inmediatamente, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución, pero los involucrados se despojaron de los bultos y emprendieron una huida.
Tras una inspección de los mismos, el personal de la Fuerza contabilizó 672 kilos de hojas de coca y 7.500 atados de cigarrillos de origen extranjeros.
Colaboraron en ambos procedimientos el personal de ARCA “Orán”, el cual orientó con el avalúo de un total de 872 kilos del vegetal y de 7.500 atados de cigarrillos, que arrojó $62.495.332 pesos argentinos.