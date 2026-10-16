Secuestraron más de 35 kilos de cocaína en un vehículo y detuvieron a dos hombres

Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo en Salta a dos hombres que trasladaban más de 35 kilos de cocaína ocultos en un vehículo, tras ser interceptados en un control vial.
- El operativo ocurrió en el cruce de las rutas 52 y 11 gracias a datos de inteligencia criminal. Los agentes usaron herramientas para cortar el rodado y hallar 34 paquetes.
- La Fiscalía Federal de Salta ordenó incomunicar a los detenidos y peritar sus celulares, lo que permitirá profundizar la investigación sobre redes de narcotráfico regional.
Dos hombres provenientes de Jujuy fueron detenidos en Salta durante un operativo de Gendarmería Nacional (GNA), en el que se secuestraron más de 35 kilos de cocaína y un envoltorio con marihuana.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres”, quienes detuvieron la marcha de una Ford Ecosport en la que viajaban los sospechosos, luego de recibir información de la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca”.
Paquetes con cocaína
El control se llevó a cabo en un sector ubicado entre la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 11. Ante la presencia de testigos, los gendarmes utilizaron herramientas de corte para extraer 34 paquetes rectangulares que estaban ocultos en el vehículo.
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 35 kilos y 180 gramos. Además, los efectivos encontraron un envoltorio con 155 gramos de marihuana.
Qué resolvió la Fiscalía
Tras el procedimiento, la Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención de ambos involucrados en carácter de incomunicados.
También ordenó el secuestro de los estupefacientes, del vehículo en el que se trasladaban los hombres y de dos teléfonos celulares.