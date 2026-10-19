Conmoción en Salta: tiene 21 años y habría matado a machetazos su mamá horas después de celebrar el Día de la Madre
Una mujer de 38 años fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Facundo Quiroga. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, horas después del Día de la Madre. La Fiscalía ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.
Resumen para apurados
- Un joven de 21 años fue detenido en Salta este lunes, acusado de asesinar a su madre de 38 años tras el Día de la Madre, por motivos que aún investiga la Justicia.
- El ataque ocurrió de madrugada en una casa de Joaquín V. González, donde la víctima fue hallada sin vida. Las primeras hipótesis indican que el acusado utilizó un machete.
- La fiscalía ordenó la autopsia del cuerpo y peritajes criminalísticos para esclarecer el femicidio, mientras el imputado permanece detenido a disposición judicial.
Un joven de 21 años fue detenido en Joaquín V. González, en el departamento de Anta, acusado de ser el presunto autor del femicidio de su madre, una mujer de 38 años que fue hallada sin vida en una casa del barrio Facundo Quiroga.
El hecho se conoció durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, pocas horas después de la celebración del Día de la Madre. Según las primeras informaciones, el sospechoso habría atacado a la víctima con un machete. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el crimen todavía son materia de investigación.
La causa quedó a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, quien intervino tras recibir el reporte de la muerte violenta de la mujer.
Femicidio en Joaquín V. González: las medidas de la Fiscalía
La funcionaria judicial se presentó en el lugar del hecho y coordinó las primeras tareas investigativas junto con el personal de Criminalística. Los peritos trabajaron para recolectar evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar las circunstancias previas al fallecimiento.
Además, la fiscal dispuso la realización de una autopsia para establecer de manera fehaciente la causa de la muerte. Los resultados serán fundamentales para avanzar en la investigación y determinar cómo se produjo el ataque.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que continúan las medidas destinadas a esclarecer el caso. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la secuencia del hecho ni sobre lo que ocurrió antes de la muerte de la víctima.
El joven permanece detenido
El sospechoso, de 21 años, permanece detenido mientras avanza la investigación judicial. De acuerdo con los datos que trascendieron hasta ahora, el joven sería hijo de la víctima, quien lo habría tenido cuando tenía 17 años.
Por el momento, no se brindaron precisiones sobre la relación entre ambos, posibles antecedentes ni otros elementos que permitan establecer el contexto en el que se produjo el crimen.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales y esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer en esta localidad del sur de Salta.