Salta: raptó a una adolescente, abusó de ella en un gimnasio y fue detenido cuando intentaba salir de la provincia
La joven de 16 años denunció que fue obligada a subir a un automóvil cuando caminaba hacia el club Gimnasia y Tiro y que sufrió dos abusos sexuales en un gimnasio. El acusado, de 55 años, fue detenido en Aunor cuando intentaba abandonar la provincia.
Resumen para apurados
- Un hombre de 55 años fue detenido y procesado con prisión preventiva en Salta, acusado de raptar y violar a una adolescente de 16 años en un gimnasio a fines de agosto.
- La víctima fue obligada a subir a un auto y llevada al local donde sufrió dos abusos. El sospechoso la amenazó y fue interceptado en Aunor cuando intentaba huir de la provincia.
- La Fiscalía imputó al acusado por rapto y abuso sexual agravado. Permanecerá detenido bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso que definirá su responsabilidad penal.
Una adolescente de 16 años denunció que fue obligada a subir a un automóvil cuando caminaba hacia el club Gimnasia y Tiro y que luego sufrió dos abusos sexuales en un gimnasio del centro de Salta. Por el caso, un hombre de 55 años quedó detenido y la Justicia le dictó la prisión preventiva mientras avanza la investigación.
La causa comenzó por un episodio ocurrido a fines de agosto. Según la denuncia, la joven se dirigía al club cuando fue interceptada por un hombre al que conocía desde meses antes, después de haber coincidido con él en una parada de colectivos.
De acuerdo con el relato de la víctima, el acusado la tomó del brazo y la obligó a subir a un automóvil. Luego la trasladó hasta un gimnasio ubicado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo, en el macrocentro salteño.
Los abusos denunciados en el gimnasio
La investigación sostiene que el hombre llevó a la adolescente hasta una habitación del establecimiento, donde habría cometido dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, pese a la resistencia de la joven.
Según la denuncia, la víctima intentó pedir ayuda, pero el acusado le impidió salir del lugar. Antes de retirarse, además, la habría amenazado para que no contara lo sucedido y le aseguró que tenía contactos con personal policial.
Estas circunstancias forman parte de la hipótesis que busca esclarecer la Fiscalía durante el proceso judicial.
La denuncia y las pruebas reunidas
La investigación se inició después de que el padre de la adolescente presentara una denuncia en la Comisaría 3 de Tres Cerritos.
A partir de esa presentación, se incorporaron distintas pruebas, entre ellas el testimonio de la joven mediante Cámara Gesell y un examen médico legal realizado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
También intervinieron investigadores de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), que realizaron tareas para identificar y localizar al sospechoso.
Lo encontraron en Aunor cuando intentaba abandonar Salta
El hombre fue localizado en el puesto de control de Aunor, cuando presuntamente intentaba salir de la provincia. Allí se concretó su detención, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Con los elementos reunidos, la Fiscalía avanzó con la imputación provisional por rapto y abuso sexual con acceso carnal, en dos hechos, en concurso real.
Posteriormente, la auxiliar fiscal Celeste Morales, de la UDIS 3, solicitó la prisión preventiva por disposición de la fiscal penal interina María Luján Sodero Calvet. El juez Diego Rodríguez Pipino hizo lugar al pedido.
El acusado permanecerá detenido mientras continúa la investigación. La medida cautelar no implica una condena: su responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso judicial.