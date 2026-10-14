Salta: raptó a una adolescente, abusó de ella en un gimnasio y fue detenido cuando intentaba salir de la provincia

Una adolescente de 16 años denunció que fue obligada a subir a un automóvil cuando caminaba hacia el club Gimnasia y Tiro y que luego sufrió dos abusos sexuales en un gimnasio del centro de Salta. Por el caso, un hombre de 55 años quedó detenido y la Justicia le dictó la prisión preventiva mientras avanza la investigación.