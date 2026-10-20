Cookies de chocolate sin harina: la receta de cinco ingredientes que se prepara en 20 minutos
Sin harina, manteca ni aceite, estas galletitas de chocolate se destacan por su preparación sencilla y su textura crocante por fuera y húmeda por dentro. La receta rinde unas ocho unidades grandes y necesita pocos minutos de horno.
Resumen para apurados
- La cocinera Jessica Lekerman difundió una receta de cookies de chocolate sin harina ni materia grasa para brindar una opción dulce, rápida y accesible en el hogar.
- La preparación requiere solo cinco ingredientes (cacao, azúcar, claras, vainilla y chocolate), se mezcla en un recipiente y demanda 20 minutos totales de cocción.
- La propuesta consolida la tendencia de pastelería simplificada y suma una alternativa apta para celíacos que reduce el uso de harinas refinadas en meriendas.
Las recetas fáciles y con pocos ingredientes ganan cada vez más lugar en la cocina. Entre ellas, las cookies de chocolate sin harina se convirtieron en una alternativa para quienes buscan preparar algo dulce en casa sin recurrir a la receta tradicional.
La propuesta fue difundida por la cocinera Jessica Lekerman y se distingue por una particularidad: no lleva harina, manteca ni aceite. En cambio, combina cacao amargo, azúcar y claras de huevo para conseguir una textura que contrasta entre el exterior crocante y el interior húmedo.
Además, la preparación no requiere batidora y puede estar lista en aproximadamente 20 minutos, entre el armado de la mezcla y la cocción.
Qué ingredientes se necesitan para hacer cookies de chocolate sin harina
Para preparar alrededor de ocho cookies grandes, se necesitan cinco ingredientes fáciles de conseguir:
- 170 gramos de azúcar, que puede ser blanca, integral o impalpable.
- 30 gramos de cacao amargo en polvo.
- 2 claras de huevo.
- Esencia de vainilla, a gusto.
- 60 gramos de chocolate amargo picado.
Quienes necesiten una preparación apta para personas celíacas deben verificar que el cacao, el chocolate y el resto de los productos utilizados estén identificados como libres de gluten y sean aptos para celíacos.
Cómo preparar las cookies de chocolate sin harina, paso a paso
Una de las ventajas de esta receta es que no requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales. La mezcla se prepara en un solo recipiente y después se lleva directamente al horno.
1. Preparar el horno. Precalentarlo antes de comenzar con la mezcla para que alcance la temperatura adecuada.
2. Integrar el azúcar y el cacao. Colocar ambos ingredientes en un bowl y mezclarlos hasta que queden bien distribuidos.
3. Incorporar las claras y la vainilla. Agregar las claras de huevo y unas gotas de esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
4. Añadir el chocolate picado. Sumar los trozos de chocolate amargo y distribuirlos por toda la mezcla.
5. Formar las cookies. Colocar porciones de la preparación sobre una placa para horno, dejando suficiente espacio entre ellas. La mezcla es más líquida que la de las galletitas tradicionales y se expande durante la cocción.
6. Llevar al horno. Cocinar durante aproximadamente 15 minutos, controlando el punto para evitar que se sequen demasiado.
En total, la receta demanda unos 20 minutos, aunque el tiempo puede variar según el horno y el tamaño de las porciones.
El secreto para conseguir una textura crocante por fuera y húmeda por dentro
A diferencia de las cookies tradicionales, esta preparación no utiliza harina ni materia grasa agregada. La combinación de azúcar, cacao y claras permite formar una masa de consistencia más fluida, que se extiende durante la cocción.
Por eso, es importante dejar espacio entre las porciones antes de llevarlas al horno. También conviene controlar el tiempo de cocción para conservar la humedad del interior sin perder la superficie crocante.
El resultado es una alternativa sencilla para acompañar el desayuno, la merienda o un café, con el sabor intenso del chocolate y una lista de ingredientes mucho más corta que la de muchas recetas tradicionales.