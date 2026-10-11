Día del Dulce de Leche: tres recetas fáciles para homenajear al clásico nacional en la merienda

Resumen para apurados
- Argentina celebra cada 11 de octubre el Día del Dulce de Leche para homenajear a este emblema gastronómico nacional, instituido en 1998 para impulsar su consumo.
- La efeméride remite a su mítico origen en Cañuelas en 1839. Declarado Patrimonio Cultural en 2003, hoy se conmemora mediante recetas caseras como panqueques y coquitos.
- La fecha busca consolidar la identidad culinaria argentina y expandir el valor de este producto tradicional tanto en la mesa cotidiana como en el mercado internacional.
Cada 11 de octubre el país rinde tributo a una de las tentaciones más representativas de nuestra identidad gastronómica, el Dulce de Leche. La efeméride fue establecida en 1998 a partir de una iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines para impulsar su consumo e impulsar su posicionamiento en el mercado internacional.
La fecha conmemora el mito fundacional que ubica la invención accidental de este manjar el 11 de octubre de 1839. Según el relato popular, ocurrió en la estancia que Juan Manuel de Rosas poseía en Cañuelas mientras se reunía con su adversario político Juan Lavalle.
La historia accidental del Dulce de Leche
En aquella oportunidad del siglo XIX, una criada se distrajo al fuego preparando la lechada —leche hervida con azúcar para el mate— y la mezcla permaneció cocinándose de más. El líquido se redujo hasta transformarse en una pasta marrón, espesa y bien dulce que terminó enamorando a todos.
Aunque también existen versiones similares que ubican episodios parecidos en Francia o Asia, el sentir nacional adoptó esta historia con cariño. En 2003, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Turismo consagraron al dulce de leche como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina.
Tres recetas sencillas para homenajear al Dulce de Leche
Para connmemorar este símbolo cultural y gastronómico y patrimonio fundamental de la Argentina podemos preparar tres propuestas caseras y sencillas que permitirán festejar este día como se debe.
Un clásico: panqueques con dulce de leche
Ingredientes
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 50 g de manteca derretida
- 125 g de harina 0000
- Dulce de leche clásico (cantidad a gusto)
- Azúcar impalpable para espolvorear
Coquitos con corazón de dulce de leche, la versión renovada de un éxito
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- Ralladura de ½ limón (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 g de coco rallado
- Dulce de leche repostero (cantidad a gusto)
- 1 cucharada de crema o agua (opcional)
Pepas de avena y dulce de leche, la alternativa más liviana de un dulce que no falla
Ingredientes
- 1 taza de avena instantánea
- ¼ taza de harina integral
- 1 huevo
- 3 cucharadas de aceite (de coco o girasol)
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Dulce de leche tradicional o repostero (cantidad necesaria)