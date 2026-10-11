Día del Dulce de Leche: tres recetas fáciles para homenajear al clásico nacional en la merienda

Cada 11 de octubre el país rinde tributo a una de las tentaciones más representativas de nuestra identidad gastronómica, el Dulce de Leche . La efeméride fue establecida en 1998 a partir de una iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines para impulsar su consumo e impulsar su posicionamiento en el mercado internacional.

La fecha conmemora el mito fundacional que ubica la invención accidental de este manjar el 11 de octubre de 1839. Según el relato popular, ocurrió en la estancia que Juan Manuel de Rosas poseía en Cañuelas mientras se reunía con su adversario político Juan Lavalle.

En aquella oportunidad del siglo XIX, una criada se distrajo al fuego preparando la lechada —leche hervida con azúcar para el mate— y la mezcla permaneció cocinándose de más. El líquido se redujo hasta transformarse en una pasta marrón, espesa y bien dulce que terminó enamorando a todos.

Aunque también existen versiones similares que ubican episodios parecidos en Francia o Asia, el sentir nacional adoptó esta historia con cariño. En 2003, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Turismo consagraron al dulce de leche como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina.