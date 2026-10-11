SociedadEstilo de vida

Día del Dulce de Leche: tres recetas fáciles para homenajear al clásico nacional en la merienda

Cada 11 de octubre se celebra la efeméride más dulce del país. Así podés celebrar con recetas sencillas y originales paso a paso.

Tres recetas sencillas para homenajear el día del Dulce de Leche.
Tres recetas sencillas para homenajear el día del Dulce de Leche. Imagen: capturas Instagram @ro.margosa/ @nataliapenchas/ @millie.recetas
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebra cada 11 de octubre el Día del Dulce de Leche para homenajear a este emblema gastronómico nacional, instituido en 1998 para impulsar su consumo.
  • La efeméride remite a su mítico origen en Cañuelas en 1839. Declarado Patrimonio Cultural en 2003, hoy se conmemora mediante recetas caseras como panqueques y coquitos.
  • La fecha busca consolidar la identidad culinaria argentina y expandir el valor de este producto tradicional tanto en la mesa cotidiana como en el mercado internacional.
Resumen generado con IA

Cada 11 de octubre el país rinde tributo a una de las tentaciones más representativas de nuestra identidad gastronómica, el Dulce de Leche. La efeméride fue establecida en 1998 a partir de una iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines para impulsar su consumo e impulsar su posicionamiento en el mercado internacional. 

Pizza de avena para principiantes: la receta saludable y proteica para resolver tus cenas en pocos minutos

Pizza de avena para principiantes: la receta saludable y proteica para resolver tus cenas en pocos minutos

La fecha conmemora el mito fundacional que ubica la invención accidental de este manjar el 11 de octubre de 1839. Según el relato popular, ocurrió en la estancia que Juan Manuel de Rosas poseía en Cañuelas mientras se reunía con su adversario político Juan Lavalle.

La historia accidental del Dulce de Leche 

En aquella oportunidad del siglo XIX, una criada se distrajo al fuego preparando la lechada —leche hervida con azúcar para el mate— y la mezcla permaneció cocinándose de más. El líquido se redujo hasta transformarse en una pasta marrón, espesa y bien dulce que terminó enamorando a todos.

Aunque también existen versiones similares que ubican episodios parecidos en Francia o Asia, el sentir nacional adoptó esta historia con cariño. En 2003, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Turismo consagraron al dulce de leche como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina.

Tres recetas sencillas para homenajear al Dulce de Leche 

Para connmemorar este símbolo cultural y gastronómico y patrimonio fundamental de la Argentina podemos preparar tres propuestas caseras y sencillas que permitirán festejar este día como se debe.

Un clásico: panqueques con dulce de leche

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 250 ml de leche
  • 50 g de manteca derretida
  • 125 g de harina 0000
  • Dulce de leche clásico (cantidad a gusto)
  • Azúcar impalpable para espolvorear
  • Colocar en un recipiente los huevos, la leche, la manteca derretida y la harina.
  • Mezclar todos los ingredientes con batidor hasta integrar por completo y pasar la mezcla por un colador de malla fina para evitar cualquier grumo.
  • Llevar el recipiente tapado a la heladera durante 30 minutos.
  • Calentar una sartén a fuego medio y agregar un trocito de manteca únicamente para cocinar el primer panqueque.
  • Verter un cucharón de mezcla, distribuirla uniformemente y cocinar durante un minuto por lado.
  • Apilar los panqueques listos en un plato y cubrirlos con un trapo limpio para mantener la humedad.
  • Rellenar cada panqueque con abundante dulce de leche, enrollar y finalizar con un toque de azúcar impalpable por encima.

    • Coquitos con corazón de dulce de leche, la versión renovada de un éxito

    Ingredientes

    • 2 huevos
    • 150 g de azúcar
    • Ralladura de ½ limón (opcional)
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla
    • 250 g de coco rallado
    • Dulce de leche repostero (cantidad a gusto)
    • 1 cucharada de crema o agua (opcional)
  • En un bol, colocar los huevos, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.
  • Batir ligeramente e incorporar el azúcar en forma de lluvia hasta que la mezcla aclare suavemente su color.
  • Sumar el coco rallado progresivamente y mezclar con espátula hasta obtener una masa densa y arenosa. De ser necesario, agregar una cucharada de crema o agua para hidratar.
  • Llevar la masa a descansar en la heladera entre 20 y 30 minutos.
  • Con la mano, formar una pequeña base o piso de mezcla de coco sobre una placa para horno.
  • Aplicar en el centro un copito de dulce de leche repostero utilizando una manga pastelera.
  • Cubrir el relleno con un toque extra de masa de coco para sellar el coquito.
  • Hornear a 170 °C durante 20 minutos hasta que estén dorados.

    • Pepas de avena y dulce de leche, la alternativa más liviana de un dulce que no falla

    Ingredientes

    • 1 taza de avena instantánea
    • ¼ taza de harina integral
    • 1 huevo
    • 3 cucharadas de aceite (de coco o girasol)
    • 2 cucharadas de miel
    • 1 cucharada de esencia de vainilla
    • 1 cucharadita de polvo para hornear
    • Dulce de leche tradicional o repostero (cantidad necesaria)
  • Integrar en un bol el huevo junto con la esencia de vainilla, el aceite y la miel.
  • Agregar la avena instantánea, la harina integral y el polvo para hornear hasta formar una masa un poco pegajosa.
  • Dejar reposar la preparación durante 10 minutos para que cambie su textura y gane firmeza.
  • Tomar porciones con las manos, formar bollitos y colocarlos sobre una fuente de horno previamente aceitada.
  • Hacer un hueco en el centro de cada bolita presionando suavemente con el dedo.
  • Llevar a horno precalentado durante 10 a 15 minutos hasta notar los bordes firmes.
  • Retirar, dejar enfriar a temperatura ambiente y rellenar el centro con dulce de leche.

    • Tamaño texto
    Comentarios
    Lo más popular
    Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
    1

    Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

    Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
    2

    Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

    Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas
    3

    Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas

    Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí
    4

    Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí

    La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo
    5

    La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo

    Ranking notas premium
    Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
    1

    Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

    Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
    2

    Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

    Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
    3

    Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

    Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
    4

    Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

    Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo
    5

    Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo

    Más Noticias
    Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

    Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

    El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

    El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

    Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

    Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

    Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

    Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

    Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

    Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

    El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

    El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

    Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

    Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

    De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

    De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

    Comentarios