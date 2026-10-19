Budín de yogur griego: la receta infalible y súper esponjosa de Paulina Cocina para la merienda

El budín de yogur griego es una alternativa excelente para renovar las meriendas con un toque diferente. Esta receta de budín de yogur griego compartida por Paulina Cocina es la solución perfecta cuando se busca una merienda rápida, económica y casera sin necesidad de ser un experto en pastelería. Se trata de un clásico de la repostería hogareña que destaca por su practicidad, ya que no requiere balanza ni tazas medidoras: el propio envase del yogur sirve para calcular exactamente el resto de los insumos.