Budín de yogur griego: la receta infalible y súper esponjosa de Paulina Cocina para la merienda
La famosa creadora de contenido enseñó a preparar un clásico budín utilizando el pote de yogur como medida universal. Una propuesta rápida, suave y económica que garantiza un resultado súper húmedo para acompañar el mate.
Resumen para apurados
- Paulina Cocina presentó en sus redes una receta práctica de budín de yogur griego para la merienda, diseñada para resolver una opción casera y económica sin balanza.
- La preparación emplea el pote de yogur como medida universal e incorpora huevos, aceite y harina leudante, logrando humedad prolongada gracias a la acidez del lácteo.
- La propuesta consolida la tendencia de repostería casera accesible y simplificada, ofreciendo una opción clásica y rendidora para el consumo familiar habitual.
El budín de yogur griego es una alternativa excelente para renovar las meriendas con un toque diferente. Esta receta de budín de yogur griego compartida por Paulina Cocina es la solución perfecta cuando se busca una merienda rápida, económica y casera sin necesidad de ser un experto en pastelería. Se trata de un clásico de la repostería hogareña que destaca por su practicidad, ya que no requiere balanza ni tazas medidoras: el propio envase del yogur sirve para calcular exactamente el resto de los insumos.
La gran clave de esta preparación radica en la elección del yogur griego, un lácteo que aporta una textura mucho más untuosa, cremosa y densa que la de un yogur común. Gracias a su materia grasa y acidez natural, este ingrediente reacciona con los leudantes para generar una miga de notable altura, extremadamente suave y con una humedad que se conserva por días.
Una alternativa deliciosa para la merienda
Sin embargo, a diferencia de otras opciones livianas o de perfil fit, es importante señalar que esta preparación no entra en la categoría de recetas saludables o dietéticas. Al contener harina refinada, azúcar común y una cantidad considerable de aceite, se posiciona como una opción dulce tradicional para darse un gusto en la merienda de forma moderada dentro de una alimentación variada.
El paso a paso fue publicado en las redes sociales por Paulina Cocina, una de las influencers gastronómicas más populares y reconocidas de la Argentina por su estilo descontracturado y sus soluciones para la cocina cotidiana. Al presentar la preparación la especialista remarcó lo infalible que resulta el procedimiento: "Si andan buscando recetas para el mate que no requieran que se conviertan en pasteleros profesionales, con esta receta aprenden en un toque cómo hacer un budín que siempre, siempre sale bien", aseguró.
Paso a paso para preparar el budín de yogur griego
Ingredientes
- 1 frasco o pote de yogur griego (aprox. 150-200 g)
- 3 huevos
- 1 frasco (medida del pote) de aceite neutro
- 2 frascos (medida del pote) de azúcar
- 3 frascos (medida del pote) de harina leudante (o harina 0000 con 1 cdita. de polvo para hornear)
- Mermelada de frutos rojos o arándanos a gusto (para decorar)
1. En un bowl grande, vaciar el pote de yogur griego. Utilizando ese mismo envase vacío como medida, agregar los 3 huevos, 2 frascos de azúcar y 1 frasco de aceite neutro. Batir enérgicamente con batidor de mano hasta lograr una crema homogénea y fluida.
2. Cambiar el batidor por una espátula y sumar de a poco los 3 frascos de harina leudante integrando suavemente con movimientos envolventes hasta que no queden grumos.
3. Verter la masa en un molde para budín previamente enmantecado y enharinado. Por encima, colocar cucharadas de mermelada de frutos rojos e integrarlas superficialmente con un palillo para darle un efecto veteado o marmolado.
4. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio y seco. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.