Quejas por demoras en los peajes: Aunoa defiende el sistema digital y pide paciencia por la transición

La reciente formalización de la concesión de las rutas nacionales del NOAa manos de la empresa Autovía del NOA (Aunoa) trajo consigo un cambio estructural en las estaciones de peaje y, casi de inmediato, las primeras quejas de los usuarios. Las demoras registradas en las cabinas en los últimos días, frente a la promesa de un mecanismo más ágil que el tradicional pago en efectivo, generaron malestar entre los conductores que transitan a diario por el corredor. Consultada por LA GACETA, la empresa concesionaria salió a dar explicaciones a través de su vocero, atribuyó las filas a un período natural de adaptación de los automovilistas y defendió el proceso de modernización tecnológica en marcha.