Quejas por demoras en los peajes: Aunoa defiende el sistema digital y pide paciencia por la transición

Resumen para apurados
- La concesionaria Aunoa defendió en el NOA su sistema de peaje digital tras quejas de conductores por demoras recientes, atribuidas a la adaptación al cobro sin efectivo.
- A 12 días de asumir el corredor, el pago manual con QR o tarjeta genera cuellos de botella en cabinas, mientras la empresa prioriza bacheos urgentes sobre la calzada deteriorada.
- El efectivo desaparecerá progresivamente con el uso de TelePase, mientras el pliego prevé cuatro nuevos peajes y obras estructurales supeditadas a mejoras en la traza.
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La reciente formalización de la concesión de las rutas nacionales del NOAa manos de la empresa Autovía del NOA (Aunoa) trajo consigo un cambio estructural en las estaciones de peaje y, casi de inmediato, las primeras quejas de los usuarios. Las demoras registradas en las cabinas en los últimos días, frente a la promesa de un mecanismo más ágil que el tradicional pago en efectivo, generaron malestar entre los conductores que transitan a diario por el corredor. Consultada por LA GACETA, la empresa concesionaria salió a dar explicaciones a través de su vocero, atribuyó las filas a un período natural de adaptación de los automovilistas y defendió el proceso de modernización tecnológica en marcha.
Desde Aunoa explicaron que la transición hacia un esquema digital no se consolida de un día para el otro y que el sistema lleva apenas doce días de operación. De acuerdo con la empresa, la lentitud que se percibe en las vías responde principalmente al tiempo que demanda el cobro manual electrónico. En muchos casos, los automovilistas llegan a la cabina sin las aplicaciones descargadas, deben escanear códigos QR sobre la marcha, recurren al pago con tarjeta o requieren asistencia del personal para completar la transacción. Ese aprendizaje en ventanilla, sostienen desde la concesionaria, termina generando los cuellos de botella que irritan a los usuarios.
En ese marco, la compañía diferenció tajantemente las modalidades de pago. Mientras que el pago manual electrónico aún se encuentra en etapa de ajuste y calibración en algunas vías, con tótems ya instalados en estaciones como Molle Yaco pero todavía en puesta a punto, el sistema de Telepase opera al 100% y sin fricciones. Para la empresa, el pase automático es la solución a las demoras: evita detener el vehículo, levanta la barrera de forma instantánea y prescinde de cualquier interacción manual.
Por este motivo, desde Aunoa remarcaron que el cobro en efectivo desaparecerá de manera progresiva en todo el país y aconsejaron a los conductores adherirse cuanto antes al Telepase. Detallaron que el dispositivo puede solicitarse sin cargo directamente en las cabinas de peaje -donde se están entregando más de 90 unidades diarias- o gestionarse vía web a través de www.telepase.com.ar para recibirlo a domicilio. El balance que hace la concesionaria sobre estos primeros 12 días es calificado como "más que positivo", entendiendo que los desajustes son propios de una instalación en tiempo récord de una tecnología que terminará agilizando el flujo vehicular una vez superada la curva de acostumbramiento.
Baches peligrosos
En un segundo orden, la empresa también se refirió al estado de la calzada en el tramo correspondiente a Tucumán y a lo largo de todo el corredor regional. Ante el reclamo constante por el deterioro del asfalto, desde Aunoa admitieron que durante estas primeras dos semanas "las urgencias le ganaron a la planificación". Esto obligó a concentrar las cuadrillas en intervenciones inmediatas sobre puntos críticos: bacheo de pozos peligrosos y reparación de ahuellamientos profundos para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.
La concesionaria anticipó que, superada esta fase inicial de emergencia para volver transitable la traza, en los próximos días comenzará a desplegarse un plan de obras de mantenimiento más integral, que contemplará repavimentación por sectores, señalización vertical y pintura sobre la cinta asfáltica. Por lo pronto, el foco de la discusión sigue puesto en las cabinas, donde la promesa de modernización choca todavía con la paciencia de los conductores.
Cómo adherirse al TelePase
La aceleración hacia el peaje inteligente abrió dudas sobre la gestión del dispositivo adhesivo (TAG). El trámite es completamente gratuito y no exige costo de adhesión ni abono de mantenimiento mensual: el usuario abona exclusivamente los peajes por los que transita efectivamente. Para iniciar la solicitud digital a través del sitio web oficial (www.telepase.com.ar) o mediante la aplicación de Mercado Pago, solo se requieren los datos de dominio de la patente, la información del titular registral y la vinculación a un medio de pago, que puede ser tarjeta de crédito, débito bancario o el saldo en billetera virtual.
La entrega del dispositivo contempla dos canales. Si el automovilista opta por retirarlo en las cabinas de peaje del corredor (como Molle Yaco, La Florida o Cabeza de Buey), el personal realiza la colocación del chip autoadhesivo en la parte interior del parabrisas (detrás del espejo retrovisor) y la habilitación operativa en la red nacional demora entre 72 y 96 horas hábiles.
En caso de solicitar el envío a domicilio por correo postal, el plazo de entrega insume algunos días hábiles; una vez recibido el sobre, el usuario debe ingresar al portal para validar el número de serie impreso en la oblea, pegarlo en el cristal y aguardar la activación final del sistema. Para quienes no posean el TAG habilitado y deban utilizar las vías de cobro manual electrónico por QR o tarjeta, rige un esquema tarifario diferenciado que encarece sustancialmente el valor del peaje frente a la pasada automática.
Qué exige el pliego
Más allá de los trabajos de emergencia de las primeras semanas, el contrato de concesión rubricado con el Estado nacional para la administración de los casi 600 kilómetros del Corredor Noroeste establece un cronograma estricto de obras e inversiones obligatorias que condicionará la continuidad y recaudación del servicio. La traza troncal involucra a las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y el empalme A016 hacia el aeropuerto de Tucumán, conectando estratégicamente las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
El pliego exige a Aunoa la puesta en marcha de intervenciones estructurales de seguridad vial. Entre las obras principales figura la construcción obligatoria de un distribuidor de tránsito de tipo trompeta en el cruce de las rutas nacionales 9 y 16, a la altura del kilómetro 1.475 en inmediaciones de Metán, Salta. Este enlace sustituirá al actual empalme a nivel en "T", frecuente escenario de siniestros viales graves, mediante un puente y ramas de derivación en desnivel que eliminarán los cruces frontales de vehículos. Asimismo, el contrato fija estándares técnicos de transitabilidad que obligan a la concesionaria al bacheo profundo, sellado de fisuras, perfilado regular de banquinas, recambio de barandas metálicas de contención (guardarraíles) y renovación integral de la cartelería reflectiva y luminarias en accesos urbanos.
El pliego también contempla una reorganización del cobro de peaje regional. A las tres estaciones históricas operativas (La Florida en Santiago del Estero, Molle Yaco en Tucumán y Cabeza de Buey en Salta) se sumarán cuatro nuevas estaciones de peaje distribuidas en Metán, el acceso a Salta Capital, San Pedro y la Ruta Nacional 66 en Jujuy. No obstante, la normativa estipula expresamente que la autorización para inaugurar y cobrar en los nuevos peajes estará supeditada al avance verificable y a la certificación de los estándares de obra en la calzada, al tiempo que implementará mecanismos de interoperabilidad para evitar el pago doble en trayectos continuos interurbanos dentro de ventanas horarias acotadas.