Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

En abril de este año, el Ministerio de Salud de la Nación advirtió que se habían registrado casos de listeriosis en distintas ubicaciones del país, entre las que se encontraban CABA, Buenos Aires y Tucumán. Un reciente informe del mismo organismo provincial advirtió cuál era la fuente, capaz de provocar esta infección bacteriana riesgosa para algunos grupos vulnerables.
Según el comunicado del Ministerio de Salud de Tucumán, el reciente brote fue de baja escala y fue originado por el consumo de quesos de elaboración artesanal. Ante la identificación de los casos, realizaron una búsqueda exhaustiva en diferentes negocios donde se identificó un producto contaminado con Listeria.
El lote de queso artesanal, elaborado SIN MARCA en Tafí del Valle por un puestero ambulante que producía pocas piezas por semana, fue retirado de circulación tras detectarse la presencia de una bacteria en los análisis del Instituto Malbrán. Cuatro personas resultaron afectadas, aunque ninguna corre riesgo de vida. Las autoridades sanitarias incautaron todo el producto y exhortaron al vendedor a cesar su producción para evitar nuevos casos.
¿Qué es la Listeriosis
La Listeriosis es una enfermedad infecciosa de transmisión alimentaria, causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que puede encontrarse tanto en el agua como en el suelo, y contaminar diversos alimentos, especialmente aquellos que no se cocinan antes de ser consumidos (fiambres, quesos de pasta blanda y vegetales crudos). Este microorganismo crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción.
Desde el Gobierno nacional advirtieron que existen animales que, aunque no presenten síntomas, pueden ser portadores de la bacteria en sus intestinos, lo que puede contaminar los productos cárnicos y lácteos que de ellos se obtengan. Los alimentos que más frecuentemente se registraron en los brotes de enfermedad son los fiambres y embutidos a base de carnes y aves; lácteos elaborados con leche sin pasteurizar; vegetales crudos y pescados crudos y ahumados.
Grupos más vulnerables
Según indicaron desde el informe del organismo sanitario provincial, la Listeriosis puede ser una afección leve en personas sanas. Sin embargo puede resultar grave en mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados.
La mujer embarazada puede transmitir la enfermedad a su bebé a través de la placenta, con la posibilidad de ocasionar un parto prematuro, aborto o alguna alteración en el recién nacido.
¿Cuáles son los síntomas?
La sintomatología de la enfermedad es variable, desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses.
¿Cómo prevenir la Listeriosis?
Las medidas para prevenir la Listeriosis incluyen la higiene personal y de los utensilios: lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y limpiar cuidadosamente las superficies y utensilios que entren en contacto con alimentos crudos, además de lavar los vegetales antes de su consumo.
En cuanto a la conservación y manipulación de alimentos, es crucial mantener la higiene de la heladera y evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos o listos para consumir, manteniéndolos separados durante la compra, preparación y almacenamiento.
La cocción adecuada es fundamental. Los alimentos deben cocinarse completamente, especialmente embutidos como salchichas, chorizos y morcillas, y los alimentos preparados que no se consuman de inmediato deben refrigerarse y recalentarse a temperaturas de cocción. Finalmente, se recomienda evitar el consumo de productos lácteos sin pasteurizar y salchichas sin cocción previa.