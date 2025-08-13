Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

Desde el Gobierno nacional advirtieron que existen animales que, aunque no presenten síntomas, pueden ser portadores de la bacteria en sus intestinos, lo que puede contaminar los productos cárnicos y lácteos que de ellos se obtengan. Los alimentos que más frecuentemente se registraron en los brotes de enfermedad son los fiambres y embutidos a base de carnes y aves; lácteos elaborados con leche sin pasteurizar; vegetales crudos y pescados crudos y ahumados.