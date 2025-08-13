 Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán
Secciones
SociedadSalud

Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

El Ministerio de Salud de la Provincia señaló que se trató de un brote a baja escala, pero esta enfermedad puede afectar a ciertos grupos vulnerables.

¿Qué es la listeriosis y a quiénes afecta?
Hace 1 Hs

En abril de este año, el Ministerio de Salud de la Nación advirtió que se habían registrado casos de listeriosis en distintas ubicaciones del país, entre las que se encontraban CABA, Buenos Aires y Tucumán. Un reciente informe del mismo organismo provincial advirtió cuál era la fuente, capaz de provocar esta infección bacteriana riesgosa para algunos grupos vulnerables.

Brote de listeriosis en Tucumán: "Se trató de quesos de elaboración artesanal a baja escala", dijo Salud

Brote de listeriosis en Tucumán: Se trató de quesos de elaboración artesanal a baja escala, dijo Salud

Según el comunicado del Ministerio de Salud de Tucumán, el reciente brote fue de baja escala y fue originado por el consumo de quesos de elaboración artesanal. Ante la identificación de los casos, realizaron una búsqueda exhaustiva en diferentes negocios donde se identificó un producto contaminado con Listeria.

El lote de queso artesanal, elaborado SIN MARCA en Tafí del Valle por un puestero ambulante que producía pocas piezas por semana, fue retirado de circulación tras detectarse la presencia de una bacteria en los análisis del Instituto Malbrán. Cuatro personas resultaron afectadas, aunque ninguna corre riesgo de vida. Las autoridades sanitarias incautaron todo el producto y exhortaron al vendedor a cesar su producción para evitar nuevos casos.

¿Qué es la Listeriosis

La Listeriosis es una enfermedad infecciosa de transmisión alimentaria, causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que puede encontrarse tanto en el agua como en el suelo, y contaminar diversos alimentos, especialmente aquellos que no se cocinan antes de ser consumidos (fiambres, quesos de pasta blanda y vegetales crudos). Este microorganismo crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción.

Desde el Gobierno nacional advirtieron que existen animales que, aunque no presenten síntomas, pueden ser portadores de la bacteria en sus intestinos, lo que puede contaminar los productos cárnicos y lácteos que de ellos se obtengan. Los alimentos que más frecuentemente se registraron en los brotes de enfermedad son los fiambres y embutidos a base de carnes y aves; lácteos elaborados con leche sin pasteurizar; vegetales crudos y pescados crudos y ahumados.

Grupos más vulnerables

Según indicaron desde el informe del organismo sanitario provincial, la Listeriosis puede ser una afección leve en personas sanas. Sin embargo puede resultar grave en mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados.

La mujer embarazada puede transmitir la enfermedad a su bebé a través de la placenta, con la posibilidad de ocasionar un parto prematuro, aborto o alguna alteración en el recién nacido.

¿Cuáles son los síntomas?

La sintomatología de la enfermedad es variable, desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses.

¿Cómo prevenir la Listeriosis?

Las medidas para prevenir la Listeriosis incluyen la higiene personal y de los utensilios: lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y limpiar cuidadosamente las superficies y utensilios que entren en contacto con alimentos crudos, además de lavar los vegetales antes de su consumo.

En cuanto a la conservación y manipulación de alimentos, es crucial mantener la higiene de la heladera y evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos o listos para consumir, manteniéndolos separados durante la compra, preparación y almacenamiento.

La cocción adecuada es fundamental. Los alimentos deben cocinarse completamente, especialmente embutidos como salchichas, chorizos y morcillas, y los alimentos preparados que no se consuman de inmediato deben refrigerarse y recalentarse a temperaturas de cocción. Finalmente, se recomienda evitar el consumo de productos lácteos sin pasteurizar y salchichas sin cocción previa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo

Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo

Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Cáncer de páncreas: por qué es uno de los más difíciles de detectar y a qué señales estar alerta

Cáncer de páncreas: por qué es uno de los más difíciles de detectar y a qué señales estar alerta

¿Qué pasa en nuestro cuerpo si sólo dormimos cinco horas por día?

¿Qué pasa en nuestro cuerpo si sólo dormimos cinco horas por día?

Crece el empleo fintech en la Argentina y se achica el de los bancos tradicionales

Crece el empleo fintech en la Argentina y se achica el de los bancos tradicionales

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
2

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
3

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
4

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
6

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Más Noticias
Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios