Diego y Argelia llegan cada verano con sus quesos de Simoca

La distinción está en la materia prima y en el tiempo invertido. El proceso comienza antes de que amanezca del todo. “Se levantan a las 6 de la mañana, empiezan a ordeñar y cerca del mediodía ya está lista la cuajada”, relató Argelia. La leche recién ordeñada se corta con cuajo natural de vaca; no hay agregados sofisticados, tecnología de punta ni procesos automatizados. “Lo único que lleva es sal gruesa, leche y mucho amor”, afirmó.