El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

Uno de los rasgos que vuelve único a este queso es su origen en un ambiente de altura. Tafí del Valle se ubica entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), y está rodeado por cordones montañosos que generan un microclima. Ese entorno, frío, seco y con pastizales adaptados a la altura, influye directamente en la alimentación del ganado, en la composición de la leche y en los microorganismos que participan en la elaboración.