¿Se suspende el Festival Nacional del Limón por la lluvia? Qué dijeron los organizadores

Un homenaje a los cosecheros del limón y los trabajadores ferroviarios

Nacido en 1971 por iniciativa de productores citrícolas y socios del Club Atlético Villa Mitre, el Festival Nacional del Limón surgió como una celebración del cierre de la zafra. Con el paso de los años, se convirtió en un símbolo de la identidad cultural de Tafí Viejo y en un punto de encuentro para distintas generaciones.