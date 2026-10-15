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¿Se suspende el Festival Nacional del Limón por la lluvia? Qué dijeron los organizadores

La 54.ª edición se realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Club Atlético Villa Mitre, con figuras del folklore nacional y artistas locales.

FESTIVAL NACION DEL LIMÓN. Se realizará este viernes y sábado en Tafí Viejo.
FESTIVAL NACION DEL LIMÓN. Se realizará este viernes y sábado en Tafí Viejo.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La organización del Festival Nacional del Limón confirmó que el evento se realizará este viernes y sábado en Tafí Viejo, sin suspenderse por pronósticos de lluvias aisladas.
  • Nacida en 1971 para celebrar el fin de la zafra, la 54.ª edición contará con figuras folclóricas como Sergio Galleguillo y homenajeará a cosecheros y trabajadores ferroviarios.
  • Aunque el monitoreo del clima será continuo por seguridad, el evento consolidará la identidad cultural de Tafí Viejo y dinamizará la actividad turística y comunitaria regional.
Resumen generado con IA

Tafí Viejo se prepara para vivir dos noches de música, tradición y cultura popular con la 54.ª edición del Festival Nacional del Limón. Este viernes y sábado, el Club Atlético Villa Mitre será escenario de una nueva celebración que reunirá a referentes del folklore nacional, provincial y local.

Ante los pronósticos de posibles lluvias para el fin de semana, desde la organización confirmaron que las precipitaciones aisladas no serán motivo de suspensión y que se mantienen las fechas y los horarios previstos para ambas jornadas.

No obstante, aclararon que las condiciones meteorológicas serán monitoreadas permanentemente. En caso de tormentas intensas o situaciones que puedan comprometer la seguridad del público, los artistas y los trabajadores, se evaluarán las medidas correspondientes, que serán comunicadas a través de los canales oficiales del Festival.

Lázaro Caballero, Christian Herrera y Sergio Galleguillo, entre los artistas

La programación del viernes 16 de octubre contará con las actuaciones de Lázaro Caballero, Christian Herrera y Campedrinos. También subirán al escenario Nancy Pedro, Las 4 Cuerdas, el Mono Villafañe, el Ballet Embrujo de Mi Tierra y los ganadores del certamen Prelimón.

El sábado 17 será el turno de Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán y Canto 4, junto a Aire Mansero, Dúo Tafí, Marcelo Vera, Tawa, Noralía Villafañe y los artistas seleccionados en el Prelimón.

Además de los espectáculos musicales, el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas, artesanías y distintas expresiones de la cultura regional, en un espacio pensado para compartir en familia y con amigos.

Un homenaje a los cosecheros del limón y los trabajadores ferroviarios

Nacido en 1971 por iniciativa de productores citrícolas y socios del Club Atlético Villa Mitre, el Festival Nacional del Limón surgió como una celebración del cierre de la zafra. Con el paso de los años, se convirtió en un símbolo de la identidad cultural de Tafí Viejo y en un punto de encuentro para distintas generaciones.

En esta edición, la fiesta rendirá un homenaje especial a los cosecheros del limón y a los trabajadores ferroviarios, dos sectores fundamentales en la historia y el desarrollo de la ciudad. Las Delegaciones Taficeñas serán las encargadas de llevar estos reconocimientos al escenario mediante espectáculos que reunirán música, canto y danza.

Organizado conjuntamente por el Club Atlético Villa Mitre y la Municipalidad de Tafí Viejo, el evento busca fortalecer las tradiciones, promover el talento local y celebrar la historia de una comunidad profundamente vinculada con el limón y el ferrocarril.

Entradas, precios y accesos al Festival Nacional del Limón

Las entradas tienen un valor de $20.000 para el sector general y de $40.000 para platea. Se pueden adquirir en la boletería del Club Atlético Villa Mitre, ubicada en Chacabuco 539, Tafí Viejo; en la Casa Central de Tarjeta Sucrédito, en San Martín 836, San Miguel de Tucumán; y de manera online a través de los canales oficiales del Festival.

Las puertas del predio se abrirán a partir de las 20. El público con entrada general podrá ingresar por Chacabuco y Cochabamba, mientras que el acceso a platea será por calle Irigoyen.

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